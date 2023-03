El Redmi Watch 3 llega a España con una pantalla más grande y nuevo diseño

Junto a la llegada de los Redmi Note 12 a España, hemos asistido también al lanzamiento de la tercera generación del Redmi Watch 3, un reloj que sin duda llega con unas características, diseño y precio que van a atraer las miradas. Este se acaba de lanzar, y ya lo hemos visto como regalo para los que se hagan estos días con el Redmi Note 12 Pro+, pero ahora vamos a conocerlo con más detalle, y saber realmente qué es lo que nos ofrece un dispositivo como este respecto de su competencia.

Con personalidad propia

Es lo más llamativo de su diseño, que este año sí que parece tener más personalidad, ofreciendo un aspecto diferente de las anteriores generaciones, que se habían limitado a ser un clon del Apple Watch. Ahora tenemos una caja más gruesa, de líneas rectas, y acabada en diferentes colores combinada con correas de silicona más llamativas y en tonos bicolor. En definitiva, se ve que en este aspecto Xiaomi ha querido darle un buen repaso. Un diseño que aprovecha para brindarnos una pantalla más grande.

Redmi Watch 3 | Xiaomi

En este caso tiene un tamaño de 1,75 pulgadas y cuenta con tecnología AMOLED. Además, tiene una buena resolución de 390 x 450 píxeles, así como modo Always On Display, al aprovecharse de esa tecnología de pantalla que solo enciende los píxeles necesarios. Uno de los aspectos más destacados es que es un smartwatch que llega con GPS, por lo que no va a depender del teléfono para registrar nuestra actividad con precisión aunque nos dejemos el teléfono en casa. Otro aspecto que nos delata que se trata de un reloj que mira de reojo a la gama alta, aunque sea de lejos, es el altavoz y el micrófono incorporado, que nos va a permitir mantener llamadas a través de la conectividad Bluetooth.

Redmi Watch 3 | Xiaomi

Es resistente al agua, hasta 5 atmósferas, y tiene nada menos que 120 modos deportivos, por lo que difícilmente no vamos a encontrar en él la actividad que solemos practicar. Con él podemos analizar los niveles de oxígeno en sangre, conocer el ritmo cardiaco, la calidad de nuestro sueño o los ciclos de menstruación. Y todo ello con un gasto de energía moderado ya que con una carga completa este reloj puede permanecer encendido hasta 12 días, gracias a la batería de 289mAh que tiene, con un uso típico y cotidiano. Viene con todos los sensores que podamos imaginar, como por ejemplo el acelerómetro, giroscopio, brújula o el biosensor para seguir nuestra salud.

Las dimensiones de este modelo son 42.58 x 36.56 x 9.99 mm y tiene un peso de 37 gramos. Es compatible tanto con móviles Android como con iOS. En definitiva, un reloj muy completo que como vais a ver llega con un precio bastante ajustado a España.

Precio y disponibilidad

Pues bien, este nuevo reloj de Xiaomi se estrena con un precio que, si bien no es el más económico, lo coloca por debajo de sus competidores en cuanto a coste. Se estrena en España por 119,99 euros, aunque si nos hacemos con él en la tienda de Xiaomi, MediaMarkt o El Corte Inglés vamos a poder obtenerlo por 99,99 euros entre el 27 y el 29 de marzo.