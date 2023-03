Este móvil de Redmi será el primero en estrenar el nuevo Snapdragon 7+ Gen 2

Los móviles de gama media son de los más vendidos en el mercado, ya que nos ofrecen generalmente una relación de prestaciones y precio excelente. Y para ellos existen una serie de procesadores que ofrecen un rendimiento muy solvente, que en algunas veces es quizás similar al que puedan ofrecer algunos gama alta. En esta ocasión Qualcomm, el principal fabricante de procesadores para móviles Android, ha presentado ahora la nueva generación de sus procesadores con 5G para la gama media, los Snapdragon 7 Gen 2, que ahora sabemos en qué teléfono podrían debutar.

Llegaría con uno de los Redmi más populares

Es un móvil del que habíamos escuchado hablar antes, aunque no con las especificaciones que conocemos ahora. Y es que ya no hay dudas, ya que ha sido el propio presidente de Xiaomi, Lu Weibing, quien ha desvelado que el primer móvil que contará con el nuevo procesador de Qualcomm será el Redmi Note 12 Turbo. Un móvil que ahora entendemos que tenga ese apellido Turbo, ya que será el móvil de gama media como tal más potente del mercado, con un procesador especialmente diseñado para ese tipo de móviles que se mueven cerca del rendimiento de los topes de gama.

Este nuevo Snapdragon 7+ Gen 2 es la versión con un plus de velocidad del primer modelo 7, y por tanto será el procesador más potente con el que contará Qualcomm en el mercado. Será además un procesador que le dotará al Redmi Note 12 Turbo de una especial potencia para poder mover juegos exigentes de forma solvente. Es un procesador de ocho núcleos que cuenta con una GPU Adren o 642L, que es precisamente la que le dota de esa potencia a la hora de mover los juegos.

Por tanto es de esperar que este nuevo teléfono de Redmi se convierta en el Note más potente de los que lleguen al mercado a lo largo de este año, teniendo en cuenta que son varios los modelos que ya hay en las tiendas, al menos en las chinas. Porque se espera que esta gama se presente a nivel global la próxima semana, el día 23. No sabemos si en esa presentación llegará oficialmente esta versión Turbo, o si por el contrario habrá que esperar para que llegue a Europa. Donde podría presentarse perfectamente con un nombre diferente, algo bastante habitual en el entorno de Xiaomi.

Recordemos que esta serie destaca por contar con pantallas AMOLED de Samsung, con tasa de refresco de 120Hz. También por cámaras triples, con sensores de 48 megapíxeles, o de baterías de 5000mAh con una carga de 33W. No sabemos si será este modelo base el que incorpore el nuevo procesador sustituyendo al Snapdragon 4 Gen 1 de este modelo estándar, no hay que descartar tampoco que pueda llegar a Europa como una variante Pro o Pro+, que cuentan con procesadores Dimensity 1080, no hay que descartarlo. Aunque conociendo a Xiaomi, otra posibilidad es que este modelo Turbo no llegue a nivel global en un primer momento y que haya que esperar aún varios meses más.