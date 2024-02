El primer anillo inteligente de Samsung podría lanzarse el próximo verano

En los últimos compases de la presentación de los Samsung Galaxy S24 hace unas semanas, nos topamos con una importante novedad por parte de los coreanos. Y es que fugazmente conocimos e manera oficial el nuevo Samsung Galaxy Ring, el primer anillo inteligente del fabricante, y prácticamente el primer dispositivo de su tipo que lanza una gran tecnológica. Entonces solo conocimos su existencia, pero ahora se han filtrado nuevas informaciones que sitúan en el tiempo el lanzamiento de este nuevo dispositivo.

Llegaría en apenas cinco meses

Ahora ha sido una fuente directa de la compañía coreana quien ha desvelado cuándo se presentaría este dispositivo, y aunque la ventana de tiempo desvelada no es demasiado precisa, sí que nos da una idea bastante certera sobre cuándo podría convertirse en una realidad. Ha sido Daniel Seung, el director global de B2B de la compañía, quien ha confirmado que el dispositivo será oficial en la segunda mitad de 2024.

Y es que todo hace indicar que el primer anillo inteligente de Samsung será una realidad en el próximo Unpacked de la compañía. Esto quiere decir que sería oficial en el mes de julio de este mismo año, y se presentaría junto a los nuevos dispositivos de alta gama del fabricante, como pueden ser los Samsung Galaxy Z Fold 6, los Z Flip 6 o el Galaxy Watch 7. Por tanto, sería un buen momento para que este anillo se pusiera de largo y finalmente se convirtiera en una realidad.

El propio directivo de Samsung ha descrito este anillo como un wearable de salud y bienestar. Y es que se espera que sea un gadget que vaya un poco más allá, y no se limite a ofrecernos las funcionalidades que normalmente podemos esperar de un reloj o pulsera inteligente. Como hemos visto con el primer anillo de Amazfit, parece que estos dispositivos son especialmente interesantes para medir los niveles de estrés o situación emocional del usuario.

Todo esto sería posible gracias a sensores capaces de analizar la capacidad conductiva de nuestra piel, que es un buen indicador de si en ese momento nos encontramos en unas buenas condiciones emocionales o si bien estamos pasando por momentos más o menos tensos o con altibajos. Pero entendemos que el dispositivo de Samsung irá también más allá, y nos ofrecerá seguro nuevas funciones respecto de lo que hemos conocido hasta ahora en los pocos anillos inteligentes que han llegado al mercado.

Por otro lado, no sería raro que este nuevo anillo llegue con una funcionalidad complementaria no solo del smartphone, sino también de los Galaxy Watch, los relojes de la marca. Desde luego es un dispositivo que va a generar mucho interés, y que estamos seguros tendrá buena acogida, porque se trata de un gadget que desde luego puede ofrecer una experiencia única, y una serie de datos y funcionalidades que por su fisionomía no sería capaz de ofrecernos un reloj inteligente. Aunque el fin de todo fabricante, es que como ya sabemos, nos engancharnos a un dispositivo más.