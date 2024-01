Samsung Galaxy Ring: nuevos detalles de su lanzamiento

Sin duda fue una de las grandes sorpresas que conocimos en el evento Unpacked de Samsung durante la semana pasada. Y es que en el último momento la firma coreana decidió mostrar fugazmente su primer anillo inteligente, el Samsung Galaxy Ring. Un dispositivo sin duda sorprendente, y del que vamos a conocer muchos detalles adicionales de aquí a que finalmente sea comercializado. Hoy conocemos nuevos de esos detalles, así como un nuevo detalle sobre cuándo se pondrá a la venta este interesante gadget.

¿Cuándo se presentará?

Es una de las grandes incógnitas alrededor de este dispositivo, la fecha en que se pondrá a la venta y estará a disposición de los consumidores. Pues bien, las informaciones que hoy se deslizan apuntan a que el nuevo anillo estará a la venta a finales de este año 2024, por lo que todavía tenemos por delante muchos meses para conocer nuevos detalles sobre él. Pero hay más detalles que nos dan una idea de lo que esperar de él.

¿Qué más se sabe?

Pues bien, según estas mismas fuentes, parece que el nuevo anillo llegará hasta en 13 tamaños diferentes, para adaptarse a otros tantos tipos de dedos, ya que en esto como es lógico hay muchos gruesos, y por tanto el anillo deberá adaptarse perfectamente a nuestro dedo, entre otras cosas porque es necesario que el ajuste sea el máximo para que las lecturas sean lo más fiables posible, las lecturas de actividad física. Además, desvela que este nuevo anillo contará con tres acabados diferentes, en otros tantos colores.

De momento esa es toda la información adicional que se ha filtrado acerca de este misterioso anillo. Pero alrededor de él hay más informaciones que nos dan una idea de lo que esperar cuando se ponga a la venta, unas filtradas y otras que se deducen de la imagen vista en la presentación. En este caso se espera que el anillo cuente con un sensor de frecuencia cardiaca, como el que encontramos en los relojes inteligentes, así como unos pines POGO en su cara interior, que servirán para poder cargarlo, ignoramos de momento cuál sería su autonomía.

No se sabe más a ciencia cierta sobre las características que ofrecería, pero debemos pensar en él como un dispositivo complementario. Esto quiere decir que no debería ser un gadget pensado para prescindir del reloj inteligente, algo que obviamente iría contra los planes comerciales de Samsung, sino que debería ofrecernos algunas características diferentes para justificar su compra si ya tenemos un wearable de Samsung en este caso.

Y esas funciones adicionales o especiales tendrían que ver con el análisis de nuestro estado emocional, como puede ser el estrés. Con este anillo las lecturas que se obtengan para conocer este aspecto pueden ser más precisas y darnos una foto fija de nuestra salud emocional mucho más precisa de cómo nos la dan los relojes inteligentes. Ahí si tendría más sentido este dispositivo, pero por ello no debería renunciar a otras funciones interesantes, como por ejemplo recibir llamadas en el propio anillo, no sería nada descabellado, o algún tipo de notificaciones. Pero personalmente me inclino por una actividad exclusivamente volcada en analizar nuestra salud.