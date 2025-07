La pantalla inteligente de Apple da nuevas evidencias de su lanzamiento

Las pantallas inteligentes fueron la gran evolución en el mercado de los altavoces inteligentes, unos dispositivos que poco a poco han ido ganando presencia en nuestros hogares, aunque hay mucho por hacer todavía en este segmento. Las pantallas Nest Hub, o los Amazon Echo son los grandes estandartes de este segmento, mientras que Apple en todos estos años no ha lanzado ninguna, habiéndose centrado solo en sus altavoces inteligentes HomePod. Pero eso estaría cada vez más cerca de cambiar, tal y como hemos conocido ahora.

El HomePod con pantalla da nuevas señales de vida

De momento, sin evidencias oficiales sobre la llegada de este nuevo dispositivo, hay que limitarse a lo que Apple va compartiendo de manera indirecta desde sus sistemas operativos.

La estrecha relación de todos los productos de la marca con los iPhone ha llevado a los de Cupertino a dejarse algunas pistas sobre sus futuros HomePod. Nos referimos a la versión que contará con pantalla, lo que les convertirá en un dispositivo completamente diferente y con un factor de forma o uso distinto.

Algo que desliza una frase que han podido extraer del código de iOS 26, el nuevo sistema operativo de Apple para sus iPhone. Esta frase lo que dice es lo siguiente:

El HomePod no podrá mostrarte el tiempo y la hora locales, ni responder a las solicitudes de Siri en tu zona

Una frase que no nos diría mucho, salvo por un sutil detalle, la palabra mostrar. Los HomePod tradicionales y Mini no pueden mostrarnos nada, sencillamente porque no tienen una pantalla. Pero sí podrían hacerlo en el caso de contar con una pantalla, como esperamos que tengan los futuros modelos. Por tanto, esta sería una prueba más de que Apple está perfilando el lanzamiento de su primer HomePod con pantalla para una fecha razonablemente cercana.

Y es que es de esperar que la nueva pantalla pueda presentarse antes de finalizar este año, no sabemos si en la Keynote de los iPhone 17, o algo después en un evento por separado con otros dispositivos de Apple. Lo que sí es cierto es que si el sistema operativo de los iPhone está implementando estas líneas en su código, es porque se prepara para que los teléfonos de los californianos puedan interactuar con los nuevos altavoces con pantalla, y obviamente si pueden mostrar algo es porque cuentan con pantalla.

Este nuevo dispositivo contaría con una pantalla similar a un iPad integrada en su cuerpo, aunque se ha hablado mucho también de una versión con un brazo robótico, que recordaría a aquellos iMac de principios de siglo que comparábamos con una maceta. De momento no se espera que sea un dispositivo destinado a convertirse en un Hub del hogar inteligente, ya que eso estaría reservado para otro nuevo producto de Apple, que podría presentarse también junto a otros dispositivos de hogar conectado de la marca.

Y es que se han filtrado también productos para esta nueva gama, que incluirían cámaras de vigilancia e incluso un timbre inteligente de los de Cupertino. Y por esta frase integrada ahora en iOS 26 podremos pensar que la llegada de estos nuevos altavoces puede estar más cerca que nunca. Y que a la vuelta de las vacaciones podríamos toparnos con una nueva y emocionante gama de productos de Apple, destinada a potencia el IOT y HomeKit, su ecosistema inteligente, que está claramente descolgado de Alexa o Gemini. Precisamente la interacción con la IA de Apple Intelligence sería una de las grandes novedades que integrarían estos nuevos dispositivos.