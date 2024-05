Los nuevos portátiles Galaxy Book 4 Edge de Samsung lo apuestan todo a la IA

El fabricante coreano ha presentado sus nuevos portátiles de alta gama, los nuevos Galaxy Book 4. Aunque el fabricante no cuenta con la popularidad de Apple en este segmento en determinados países, poco a poco este segmento se está convirtiendo en un mercado más importante para Samsung. Ahora con este nuevo modelo demuestran que la IA ya forma parte de toda su estrategia de lanzamientos, y sobre todo es una de las grandes razones para hacerse con sus dispositivos. Primero fueron los Galaxy S24, y ahora les toca a estos portátiles.

Más potencia e IA que nunca en los Galaxy Book 4 Edge

Y es que este es el primer ordenador portátil de la marca con IA generativa integrada, algo que sin duda ya es toda una declaración de intenciones. Este nuevo dispositivo cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon X Elite, que cuenta con un especial rendimiento en su NPU, el procesador orientado al desarrollo de las redes neuronales. De hecho, es capaz de alcanzar un rendimiento de 45 TOPS con su NPU.

Galaxy Book 4 Edge | Samsung

De hecho, es uno de los primeros portátiles en contar con PC Copilot Plus, el despliegue de Samsung para dotar de una IA fuerte a los PC con Windows. Así que todas las características específicas de IA que ha liderado Copilot a lo largo de los últimos meses en Windows, ahora se integran de forma nativa en este nuevo portátil, contando también con esa tecla específica para invocar a la IA en el teclado del dispositivo.

Samsung Galaxy Book 4 Edge | Samsung

En lo que se refiere a su hardware, este nuevo Samsung Galaxy Book 4 Edge llega con dos variantes de 14 y 16 pulgadas. Estas cuentan con una tecnología AMOLED 2X habitual en los dispositivos de Samsung, y tienen una alta resolución de 2.8K, mientras que el movimiento de su pantalla es muy fluido, con una tasa de 240Hz. La tecnología Vision Booster permite disfrutar de la pantalla incluso en exteriores, donde la luz es mucho más intensa.

La batería de este portátil aporta muchas horas de autonomía. Tanto es así, que podemos mantenerlo encendido hasta 22 horas con una carga completa, que además se realiza en poco tiempo gracias a la carga rápida de 65W. Por tanto, tenemos un portátil que es potente, sobre todo a la hora de ejecutar la IA, y con una calidad de imagen notable en una pantalla de última generación.

La conectividad nos ofrece Wifi 7 de alta velocidad, así como conector USB tipo C. Volviendo a sus capacidades de IA, este portátil es capaz de ejecutarlas sin subir dato alguno a la nube, y en eso tiene mucho que ver el ecosistema seguro de Knox, que ya es todo un clásico en los dispositivos de Samsung, y que aporta un plus de seguridad como ningún otro fabricante. Como no podía ser de otra forma, llega con Windows 11, y funciones sorprendentes como Recall, que guarda el estado visual del ordenador cada pocos segundos para poder revisitarlo si es necesario.

Precio del Samsung Galaxy Book 4 Edge

La buena noticia es que Samsung ha anunciado que este portátil se pondrá a la venta en España. Concretamente el próximo 18 de junio en los dos tamaños de 14 y 16 pulgadas, lamentablemente no han desvelado el precio del portátil.