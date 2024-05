Como un cohete, así de rápido se cargará el Samsung Galaxy Watch 7

La carga es una parte esencial de todo dispositivo móvil, toda vez que la disponibilidad de este depende en gran parte de la velocidad con la que podamos tener el wearable listo para ser utilizado con toda su batería completamente disponible. Y por eso la velocidad de carga es crucial para que el reloj esté a nuestra disposición, y en este aspecto parece que la nueva generación de los relojes inteligentes de Samsung va a dar la talla, al menos eso es lo que aseguran las informaciones que hemos conocido ahora.

Tan rápido como muchos móviles

Es la principal conclusión que podemos sacar de la nueva información que hemos conocido ahora. Y es que, tras el paso de este reloj por la FCC, la certificación norteamericana necesaria para poner a la venta un dispositivo, y que ahora desvela más detalles en los documentos que no se habían detallado hasta ahora. Y lo más llamativo es la velocidad de carga que han podido comprobar ahora que tendrán estos relojes.

Concretamente de las cuatro versiones existentes de este Samsung Galaxy Watch 7, hay una que contará con una potencia de carga muy rápida, y que será un 50% más veloz que la de la anterior generación. Y es que esta carga sería de 15W de potencia, por lo que estaríamos hablando de una velocidad prácticamente igual a la de el grueso de móviles de gama media del mercado.

Y todo ello para una batería infinitamente más pequeña que la de un smartphone. Hablamos del modelo SM-L305, con carga de 5V y 3A para 15W de potencia total. Ese es el modelo donde se ha comprobado esta potencia, pero se espera que el resto de modelos también cuente con esta potencia igualmente. En minutos, la diferencia es considerable, ya que pasaría de hacerlo en la hora y media actual, a tardar solamente 45 minutos al pasar de 0% a 100% de capacidad, lo que no está nada mal.

Este año se espera también una nueva versión asequible de estos relojes, concretamente la variante FE de estos modelos. Y en ese caso no podemos esperar una carga tan potente como la conocida ahora para el tope de gama. En este caso la potencia de carga se quedaría en solo 5W pero nada que no encontremos en otros relojes de gama media y de precio accesible. Por tanto, el Galaxy Watch 7 tendrá una potencia de carga notable, aunque de momento no sabemos nada de cuán potente va a ser el modelo Pro, del que en este aspecto no se ha desvelado nada todavía, pero deberíamos esperar al menos la potencia de este modelo estándar.

Ahora bien, la mayor capacidad de la batería en los modelos más grandes debería penalizar obviamente el tiempo de carga. Estos nuevos relojes se espera que sean presentados en un par de meses, en le mes de julio, en un evento Unpacked que va a ser verdaderamente interesante, con los nuevos plegables de la marca, y el primer anillo inteligente de Samsung.