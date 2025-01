Nueva Nintendo Switch 2, ¿tus juegos de Switch serán compatibles?

Nintendo anunciaba ayer oficialmente la nueva Nintendo Switch 2. Se la esperaba desde hace tiempo la verdad, primero porque desde que se lanzó su predecesora ya tocaba una renovación, y segundo porque las distintas filtraciones de la última semana habían dejado claro que la nueva consola se encontraba más cerca que nunca. Pues bien, del anuncio de la nueva generación, hay dos aspectos que están siendo muy comentados, uno de ellos son precisamente las novedades que llegan con esta nueva versión, si son suficientes o lo que se esperaba de ella, y, en segundo lugar, la siempre polémica retrocompatibilidad de la nueva consola con los juegos de la anterior generación.

¿Serán todos los juegos compatibles?

Es sin duda la pregunta que se han hecho la mayoría de actuales propietarios de una Nintendo Switch, que como es lógico, velan por su colección de juegos, para que estos sigan siendo compatibles con la nueva generación. Pues bien, como era de esperar, Nintendo ha anunciado que sí, que habrá retrocompatibilidad entre ambas generaciones, pero como suele ser habitual en estos casos, lo ha hecho con un pero.

Y es que parece que ciertos juegos no serán compatibles con la nueva Nintendo Switch 2. Según ha anunciado la empresa nipona, aunque con carácter general todos los juegos de Nintendo Switch serán compatibles con la nueva generación, habrá algunas excepciones que no permitirán jugar a ciertos títulos en la nueva consola. Esto es algo lógico y que ya ha pasado en nuevas generaciones de consolas de la competencia de Nintendo, que precisamente han visto que por razones técnicas algunos juegos no han podido compatibilizarse.

Eso sí, el grueso será jugable tanto si los tenemos en su versión física, como digital. Y es que Nintendo ha anunciado también que Nintendo Switch Online, el servicio de videojuegos en línea de Nintendo, se utilizará también en la nueva generación, por lo que ambas consolas compartirán el mismo servicio que utilizan las consolas lanzadas desde 2017. Y es que cuando se ponga a la venta Nintendo Switch 2 a lo largo de 2025, habrán pasado prácticamente 8 años ya desde el lanzamiento de la primera Switch, que ha sido uno de los grandes éxitos en la historia de Nintendo.

La empresa japonesa hacía ayer oficial la consola publicando un vídeo en el que se mostraban las mejoras que llegarán con ella, que, por otro lado, también han levantado algo de polémica. Y es que muchos creen que la lista de novedades no es todo lo completa que cabría esperar. En el vídeo lo más reseñable es que la nueva generación contará con una pantalla más grande, esto es evidente, y se puede ver tanto en el vídeo como en el material promocional donde se ve la nueva consola comparada con la anterior generación.

También hay novedades en los conectores magnéticos de los Joy-Con, y en detalles visuales como el color, que de momento en esta versión inicial será totalmente negra, y con algo de color en la cara interior de los mandos. El 2 de abril de este 2025 se celebrará un Nintendo Direct donde es de esperar que se desvele la fecha definitiva de lanzamiento, el precio de la consola, y también los primeros juegos que llegarán con ella para aprovechar su potencial.