La nueva alternativa de Samsung a los AirTag se lanzará muy pronto

Hemos hablado mucho de este localizador en las últimas semanas, y como os podéis imaginar esto solo puede explicarse de una forma, su lanzamiento está muy cerca. Tanto es así que hemos conocido ya cuándo se lanzaría de forma definitiva, así como los últimos detalles de estos antes de ser presentados definitivamente. Una nueva generación de localizadores que va a llegar con unas características más completas que la de sus predecesores. Vamos a conocer esos detalles y sobre todo la fecha aproximada de lanzamiento.

Qué podemos esperar de los Samsung Galaxy SmartTag 2

Estas informaciones ahora apuntan a que los nuevos Samsung Galaxy SmartTag 2 se lanzarían el próximo mes de octubre, probablemente a comienzos de ese mes. Entonces se lanzará en dos colores, tanto negro como banco, y estos se identificarán como el modelo EI-T5600BBEGEU y EI-T5600BWEGEU. Con esta información ya podemos hacernos una idea de cuándo podremos hacernos con estos nuevos localizadores que tienen sin duda en los AirTag a sus principales oponentes.

Más completos que nunca

La clave de este nuevo modelo va a provocar que no haya esta vez un modelo Plus. Porque por defecto este localizador contará por defecto con la tecnología UWB, que es clave para poder disfrutar de unas funciones de localización más completas que nunca. Ahora este localizador contará tanto con Bluetooth como con esta tecnología, cuando la anterior generación solo contaba con la primera, y hubo que lanzar un modelo Plus para contar con la segunda.

Eso ya no será necesario, y como hemos visto en las imágenes filtradas, todo apunta a que el diseño de este nuevo localizador va a ser muy diferente de su predecesor. Este ahora tendrá un nuevo orificio para poder adosarlo a más dispositivos, incluso a nuestras mascotas. Estos localizadores, gracias a la nueva tecnología UWB, será capaces de localizar dispositivos a más distancia y por tanto mejorar sus prestaciones en algo esencial como el rango de uso de estos dispositivos.

Con estos nuevos localizadores podremos crear zonas de seguridad para recibir notificaciones cuando un determinado localizador se salga de una zona geográfica concreta. Para poder rastrear el localizador habrá que utilizar la app Smarthings Find de Samsung, que es el lugar donde se centralizará la gestión de estos localizadores, que normalmente se suelen comprar en pack para poder hacer seguimiento a varios dispositivos a la vez.

De hecho, por lo que se ha conocido parece que Samsung los venderá no solo de manera independiente, sino también en paquetes de 4 unidades, con 2 de color negro y otros 2 de color blanco. Así que ya queda poco para poder disfrutar de unos dispositivos que tienen mucho margen de crecimiento en el mercado. Ahora mismo los principales actores en este segmento son tanto Tile, la pionera, como Apple y Samsung. Con el paso del tiempo estos dispositivos han mejorado también su seguridad, ya que su creciente popularidad ha atraído a los hackers, que buscan utilizarlos para poder espiar a sus potenciales víctimas.