Samsung presenta un enorme monitor dual de 57” con resolución 4K

Estos días se está celebrando la Gamescom, una de las citas más importantes para los gamers de todo el planeta, y más allá del anuncio de nuevo software en forma de videojuego, los fabricantes se están volcando también en la presentación de nuevo hardware para disfrutar de esos juegos de la manera más inmersiva posible. Uno de esos fabricantes es Samsung, que ahora ha anunciado el primero monitor dual 4K del planeta con un tamaño que sin duda dejará ojiplático al gamer más exigente. Un derroche de tecnología que apunta a ser todo un éxito de ventas.

Así es el nuevo Samsung Odyssey Neo G9 57"

Hablamos de un monitor que ya triunfó en el pasado CES 2023 de La Vegas, donde fue mostrado al público en general, la diferencia ahora estriba en que este modelo de monitor por fin se pone a la venta. Un monitor que cuenta con una relación de aspecto extrema, y que ofrece una curvatura 1000R, y a lo largo de su figura, este monitor es tan ancho como otros dos monitores 4K de 32”, por lo que vamos a poder disfrutar de una visualización de los videojuegos como nunca antes.

Samsung Odyssey Neo G9 57" | Samsung

La tecnología de este nuevo modelo es LED Quantum Mini, con zonas de atenuación más discretas que en otros modelos. Todo esto da como resultado una imagen con un alto contraste, que nos permite percibir mejor los detalles de cada fotograma del juego, desde las zonas de colores más vívidos a las que se muestran completamente oscuras. Todo ello también gracias a la tecnología DisplayHDR 1000, que nos ofrece un pico de brillo de 1.000 nits.

Samsung Odyssey Neo G9 57" | Samsung

Para jugar contamos con una tasa de refresco de hasta 240Hz, con un tiempo de respuesta de 1ms, ideal para los juegos más exigentes. Es un monitor con un gran número de conexiones, como sonb, así como multitud de puertos USB gracias a un concentrador integrado. Con esa conectividad HDMI se puede disfrutar de juegos con mucha más calidad de imagen, ya que el ancho de banda para los datos es mucho más amplio y permite resoluciones mucho mayores sin que notemos lag alguno, este es uno de los aspectos más importantes en un monitor para gaming.

Este monitor nos ofrece distintos modos de visualización, que incluyen Picure in Picture y Picture by Picture, para poder ver varios contenidos a la vez en la pantalla, algo que nos podemos permitir con el enorme tamaño y peculiar relación de aspecto con el que cuenta. Y para rematar el lado gamer, es un monitor que cuenta con iluminación ambiental, que además se adapta a los contenidos que estamos reproduciendo o los juegos con los que jugamos. De momento Samsung no ha desvelado el precio de lanzamiento de este monitor, que obviamente no va a ser barato, aunque nunca lo suficientemente caro para quien de verdad le vaya a sacar partido jugando varias horas al día. Sin duda un monitor que representa lo más avanzado del mercado en términos gaming.