Lenovo Thinkpad X9 14 Aura Edition: potencia y mucha autonomía en frasco pequeño

Cuando se trata de hablar de ordenadores portátiles, hay que hacerlo de Lenovo, el fabricante se ha convertido no solo en uno de los principales vendedores de ordenadores de sobremesa, sino que además en el segmento portátil es ya uno de los más importantes. Sobre todo, cuando hablamos de portátiles potentes y ligeros. Quizás el mayor exponente de este concepto es seguramente el nuevo Lenovo ThinkPad X9 14 Aura Edition. Es un portátil orientado sobre todo a un público exigente, que no solo busca la máxima potencia y una IA de última generación, sino todo ello dentro de un cuerpo compacto y liviano que no renuncia a una gran autonomía.

Un diseño sobrio, fino, ligero y sostenible

Este portátil, como buen ThinkPad, ha sido diseñado pensando en las necesidades de los profesionales, que necesitan un ordenador capaz de todo, pero que no nos exija esfuerzo al transportarlo y trabajar en remoto. Además, es un portátil que no se ajusta a los parámetros habituales, sino que, a pesar de su diseño ultraligero, no renunciar a aspectos de rendimiento destinados a portátiles más grandes.

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition | Lenovo

Tienen razón desde Lenovo en describirlo como un portátil ligero, como una pluma, de hecho, solo pesa 1,24 kg, porque cuando lo coges con una mano te das cuenta de que es verdaderamente ligero, y no requiere ningún esfuerzo transportarlo de esta manera si es necesario. Esto es consecuencia de los materiales empleados en su construcción, ya que cuenta con un 50% de aluminio reciclado en la cubierta, así como en el marco del teclado.

Y lo más sorprendente, a pesar de esta ligereza y finura en su construcción, es a la vez un portátil muy resistente. Porque cuenta con certificación de grado militar MIL-STD-810H. Esto garantiza que puede sobrevivir sin problemas a situaciones extremas, de temperatura, o incluso al impactar accidentalmente con el suelo u objetos de todo tipo.

Dentro de su diseño, también podemos hablar de su teclado, que es retroiluminado, totalmente personalizable en intensidad, y que además es resistente a las salpicaduras, este es un aspecto que parece menor, pero que puede arruinarte el teclado de no tener esta protección en cualquier accidente.

También es un portátil sostenible, que usa hasta un 90% el plástico reciclado en su construcción. Lo mismo ocurre con su embalaje, que ha sido confeccionado sin plásticos y que además está certificado por Forest Stewardship Council.

Pantalla compacta y de extrema calidad

Este portátil, para lo que hoy en día es habitual, digamos que se encuentra en la parte media en cuanto a tamaño de pantalla se refiere. Con 14 pulgadas es bastante compacto, y a la vez nos ofrece una superficie de pantalla con mucho espacio para trabajar, incluso en la multitarea, con varias aplicaciones simultáneas en su diagonal. Su pantalla de 14 pulgadas presume de un panel OLED, que desde el primer momento se siente de mucha calidad.

Principalmente por un color muy vivo, que cubre el 100% del DCI-P3, en contraste con unos negros puros que saltan a la vista. Tiene una resolución muy elevada, de 2.8 K. Además, su panel es táctil, por lo que podemos interactuar con él como si de una tableta se tratara en un momento dado.

Potencia desbordante con la IA más inteligente

Como decimos, que sea un portátil muy compacto y ligero en las manos, además de extremadamente fino, no implica que no pueda ser también muy potente. Y es algo que demuestra con su potente procesador Intel Core Ultra, que en este modelo se ofrece en dos variantes distintas. Una de ellas es la Ultra 5 y otra la Ultra 7, nosotros hemos probado esta última, y desde luego el rendimiento es de lo mejor que nos ofrece este portátil.

Es un procesador que además se ve reforzado, como es habitual en la serie ThinkPad, con tecnología vPro, que se encarga de encapsular los datos importantes de nuestra organización, y los enjaula en el dispositivo de tal manera que, en caso de algún tipo de amenaza externa, permanezcan siempre los datos a salvo, e inaccesibles para terceras personas u organizaciones.

Cuando hablamos de IA, que es sin duda la herramienta esencial que estos dispositivos nos ofrecen para ser más productivos, podemos esperar las mejores prestaciones. Este portátil puede calcular hasta 48 billones de operaciones por segundo, algo que se cuantifica como 48 TOPS, y que nos da una idea del poder de procesamiento en tareas de IA que es capaz de manejar esta bestia.

Cuando usas cualquier herramienta de IA en este ordenador, sobre todo si se ejecuta localmente, notas la diferencia, ya que la velocidad de razonamiento y respuesta es endiablada, al poder hacer todos estos cálculos sin necesidad de ayuda externa, sino utilizando la Unidad de Procesamiento Neuronal, que es la encargada de calcular todas estas variables relacionadas con la IA.

Este portátil cuenta con la tecnología de Copilot+PC, que como sabéis es el entorno de software de la IA de Microsoft, totalmente integrado en Windows 11. De hecho, volviendo al teclado de este portátil, cuenta con una tecla específica para invocar a este combo de Copilot+PC en cualquier momento, de manera que es posible acceder rápidamente a cualquier herramienta de inteligencia artificial.

Además de esta IA, Lenovo ofrece mucho software nativo en este portátil, que potencia las funcionalidades de este ordenador. Hablamos de Lenovo Aura Edition Smart Experiences, unos modos inteligentes como el modo Bienestar (para alertas de postura y fatiga visual), el modo Privacidad (para detectar miradas indiscretas y conectar una VPN), y el modo Colaboración (para optimizar videoconferencias). Con Smart Share podemos compartir contenido fácilmente con un smartphone Android o con un iPhone mediante iOS, por lo que la distancia entre estos dispositivos se reduce al máximo.

La batería, uno de sus grandes puntos fuertes

Cuando hablamos de batería, no solo lo hacemos del componente físico que almacena la energía. Ya que al hablar de este aspecto hay muchos aspectos diferentes. Por un lado, el de la autonomía, que depende siempre de la buena optimización del rendimiento y los recursos que necesita consumir el portátil. Y aquí el comportamiento de este Aura Edition es ejemplar.

Porque, a pesar de su pequeño tamaño, es capaz de estirar el contenido de la batería durante muchas horas, sobre todo por una excelente gestión de los recursos. A esto contribuye también la IA, que aprende de nuestros hábitos de uso, para optimizar al máximo el consumo de energía cuando es necesario alargar la autonomía lo más posible. Donde otros ordenadores nos dicen que entra el modo de ahorro de batería, y da la sensación de que a partir de ese momento la batería dura un suspiro, aquí este ordenador hace todo lo contrario, y alarga la autonomía mucho más de lo que cabría esperar.

La batería de este portátil es compacta, obviamente como consecuencia del tamaño de este, siendo de 55Whr. La carga es muy rápida, y permite obtener el 80% de la carga en tan solo 60 minutos. Su autonomía puede moverse entre 6 y 8 horas perfectamente, incluso con un uso bastante exigente. Por tanto, cuando hemos probado este ordenador, seguramente lo más sorprendente ha sido su batería. Ya que incluso a pleno rendimiento, con el ventilador a toda velocidad y aumentando proporcionalmente la temperatura, no se nota una caída brusca de la autonomía, todo lo contrario. Esta es sorprendentemente amplia comparado con cualquier portátil de su gama, y teniendo en cuenta la gran potencia que ofrece.

Un portátil que nos ofrece las mejores prestaciones cuando se trata de conectividad. No hay más que comprobar cómo su Wifi 7 es capaz de descargar con varios cientos de megas, o por encima del giga cuando se conecta a una red de estas características también, por lo que en muchos casos supera incluso la velocidad del cable. También ofrece conectividad Bluetooth 5.4, asó como dos puertos USB tipo C. También tenemos HDMI 2.1 con resolución máxima 4K a 60 Hz. También ofrece Thunderbolt 4 y USB de 40 Gbps. No faltan tampoco toma de auriculares y micrófono.

Conclusión

Tener la oportunidad de utilizar este portátil durante unas semanas me ha permitido cambiar por completo el concepto que tenía hasta ahora de los portátiles compactos y livianos. Y es que, lejos de lo que podríamos esperar, nos ha ofrecido una autonomía totalmente inesperada por lo amplia de esta. Donde otros portátiles se rinden, este da el do de pecho precisamente por la excelente gestión que hace la IA del consumo de los recursos.

Este portátil es el ideal para aquellos consumidores que dan protagonismo al diseño y la ligereza de un portátil, pero a la vez esperan que sea muy potente y cuente con las últimas herramientas de inteligencia artificial. Este es otro punto fuerte, su ecosistema de IA con Copilot integrado y la potente combinación de CPU y NPU dan como resultado una experiencia de inteligencia artificial que realmente va un paso más allá de lo que estamos acostumbrados.

El software integrado Aura Edition es también otro acierto, porque nos permite sacarle mucho más partido al portátil según lo sacamos de la caja. Sin duda este es el portátil idóneo para aquellos que buscan uno capaz de ofrecernos el mejor rendimiento trabajando, y la máxima versatilidad en nuestros ratos de ocio.