El Kindle Scribe se actualiza de nuevo con más novedades

No cabe duda de que el Kindle Scribe se ha convertido en el objeto de deseo de muchísimos lectores. Y es así por varias razones, pero sobre todo su gran pantalla, de un tamaño enorme, y en la que además podemos disfrutar de su lápiz como si de un auténtico cuaderno se tratara. Y ahora con una nueva actualización, después de haber recibido una muy interesante hace unas semanas, podemos disfrutar sin duda de un gran número de funciones nuevas y la mejora de algunos aspectos que como en todos los dispositivos eran mejorables. Estas son sus novedades.

Llévate tus cuadernos como texto a cualquier lugar

Una de las nuevas funciones del Kindle Scribe nos permite convertir el texto de un cuaderno a la hora de exportarlo. De esta forma, lo que hayas manuscrito en el cuaderno se podrá compartir o lo podrás reutilizar como un texto plano.

Convertir en texto para envío rápido | Amazon

Para ello debemos utilizar las funciones “Convertir en texto para envío rápido” así como “Convertir en texto y enviar por e-mail” con los que a la hora de compartir este texto se podrá previsualizar e incluso editar, para que este llegue tal y como queremos. Por lo tanto, seremos mucho más productivos a la hora de tratar los textos que escribimos a mano alzada.

Nuevas opciones de edición

La nueva herramienta de selección de lazo nos va a permitir que en un PDF o en los propios cuadernos que hemos creado a mano alzada, notas y otros contenidos, podamos cortar, copiar, pegar o modificar el tamaño de uno de estos textos, con hacer un lazo con el lápiz del Scribe sobre esa porción del contenido que queremos editar. Se trata al fin y al cabo de una herramienta que nos permite rodear el texto para introducir cambios.

La herramienta de lazo | Amazon

Lectura de PDF mejorada

Es uno de los aspectos más mejorables del Kindle Scribe, la lectura de PDF. Estos archivos, sobre todo si vienen de diferentes fuentes, no siempre se muestran correctamente en la pantalla del dispositivo. A veces aparecen cortados por la mitad, porque no se ajustan a la pantalla y no se pueden mostrar en orientaciones diferentes. Pero ahora tenemos la posibilidad de enviar los PDF al dispositivo mediante una nueva opción, esta se denomina “Como un documento impreso” lo que nos da acceso a poder cambiar el modo de vista, para que sea vertical u horizontal, también permite recortar imágenes, aumentar el tamaño de la fuente o incluso seleccionar texto que podemos subrayar mediante el lápiz o simplemente con el dedo.

De esta manera el Kindle Scribe mejora en esos aspectos que necesitaban estar más pulidos, y demuestra que Amazon se está tomando muy en serio su lector de libros y cuaderno más importante de la gama. Son numerosos las actualizaciones que ya hemos visto a lo largo de los últimos meses. Con novedades tan interesantes como la herramienta para enviar texto desde Microsoft Word al Kindle, la vista general de cuaderno, la lectura a dos columnas de libros, o los numerosos pinceles adicionales.