Huawei lanza uno de los cargadores más delgados y potentes que hayas visto

Los cargadores móviles no han evolucionado mucho en los últimos años en cuanto a su diseño, todo lo contrario que respecto de su tecnología, que cada vez nos ofrece más potencia de carga, lo que se traduce en menores tiempos para completar la carga. Pero ahora hemos conocido sin duda uno de los cargadores que mejor han conjugado estos aspectos en los últimos años. Porque no solo nos ofrece una potencia destacable, sino también un diseño que desde luego no habíamos visto en este tipo de cargadores hasta ahora, porque es de los más delgados que hemos conocido.

Así es el nuevo HUAWEI GaN Ultra-Thin Charger

Este cargador como dice su propio nombre, presume de ser muy delgado, y es que de hecho es de los más finos que hemos conocido, ya que los conectores del enchufe se pliegan e integran en el cargador cuando no lo estamos utilizando. Las dimensiones de este cargador son de solo 80 mm x 43 mm x 10.5mm, por lo que su grosor es de apenas 1 centímetro, algo inédito en un cargador de estas características, teniendo un tamaño incluso inferior al de una tarjeta de crédito. Además, es muy liviano, ya que solo pesa 62 gramos. Porque no solo carga nuestro móvil, sino que lo hace además muy rápido porque tiene mucha potencia.

HUAWEI GaN Ultra-Thin Charger | HUAWEI

De hecho, cuenta con una potencia de 66W, lo que quiere decir que puede cargar a móviles compatibles con esta en apenas 30 minutos sus baterías al completo. Es compatible con el estándar de carga Huawei SuperCharge, por lo que si tienes uno de estos móviles vas a poder cargarlo a toda velocidad con este cargador tan pequeño. También es compatible con el estándar Qualcomm QuickCharge 2.0, que permite también una carga más rápida de lo habitual. Con este cargador no solo podemos cargar nuestro móvil, sino también cualquier otro dispositivo, ya que es compatible con USB PD 3.0 (Power Delivery) y con PPS (Programmable Power Supply). Cuenta con 10 capas de protección contra cortocircuitos para evitar sobrecargas de corriente o evitar bajos voltajes.

El cargador viene con un puerto USB Tipo C, para poder conectar a él cualquiera de los dispositivos que queramos cargar sin tener que depender solo de un conector. Se podrá por tanto conectar el cable de cada uno de los dispositivos para poder disfrutar de la máxima velocidad de carga. Junto con el cargador se entrega un cable tipo C por ambos extremos, para comenzar a cargar los dispositivos de inmediato según estrenemos el nuevo cargador.

Un cargador que llega con un precio bastante interesante teniendo en cuenta su factor de forma tan delgado y pequeño, siendo de unos 39 euros al cambio. Ignoramos si llegará a España, ya que se ha presentado junto a los Huawei Nova 9, por lo que dependerá de si Huawei se anima a lanzar estos teléfonos aquí, algo ahora más improbable, por la falta de los servicios y apps de Google en sus teléfonos. En cualquier caso, nos parece un cargador sobresaliente, que podremos llevar incluso en un bolsillo del pantalón.