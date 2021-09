Los nuevos Huawei Nova 9 estrenan una gran carga rápida de 100W

La carga rápida de los móviles se ha acelerado de manera espectacular en los últimos años. No hay más que ver cómo marcas como Xiaomi, Oppo, Realme o Huawei han disparado la potencia de estos sistemas. Y no solo hablamos de la gama alta, sino que también en la gama media encontramos grandes ejemplos de móviles que cargan muy rápido. Es el caso del nuevo Huawei Nova 9 Pro, que llega con una de las cargas más rápidas del mercado a la gama media.

Huawei Nova 9 Pro, carga mega rápida

Es la principal característica de este teléfono, que por otro lado destaca en otras muchas facetas. Empezando por su pantalla OLED; que cuenta con un tamaño de 6.72 pulgadas y resolución Full HD+. Además, tiene una tasa de refresco de 120Hz del más alto nivel. Es un móvil que destaca por su procesador Snapdragon 778G, que eso sí, nos decepciona un poco al ser 4G, y no 5G. A este le acompañan 8GB de memoria RAM, así como 128GB o 256GB de almacenamiento interno. La cámara de fotos raya a gran altura, contando con cuatro sensores, siendo el principal de 50 megapíxeles, y contando con un gran angular de 8 megapíxeles, uno de profundidad de 2 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles.

Huawei Nova 9 Pro | Huawei

Delante la cámara de fotos es dual, con un sensor de 32 megapíxeles y otro de 32 megapíxeles para hacer retratos, similar al de profundidad. Pero sin duda lo más espectacular es la batería. Ya que esta, aunque no es muy grande, siendo de 4000mAh, tiene una potencia de carga de 100W, o lo que es lo mismo, se puede cargar en 20 minutos al completo, sencillamente unos números espectaculares. Llega con Wifi 6, Bluetooth 5.2, conector USB tipo C, así como NFC para poder hacer pagos en establecimientos. El lector de huellas se integra bajo la pantalla. Un móvil que a pesar de estas espectaculares características no es especialmente caro, con un precio de 460 euros al cambio. La pena una vez más es que no hay Android con servicios de Google, sino HarmonyOS 2, el sistema operativo de Huawei.

Huawei Nova 9, un escalón por debajo

En este caso estamos ante un móvil más barato, pero que en su núcleo es muy similar al modelo Pro. De hecho, cuenta con el mismo procesador y cámara de fotos, las diferencias las encontramos por ejemplo en la pantalla, que en este caso es algo más pequeña, con un tamaño de 6.57 pulgadas, siendo OLED y contando con resolución Full HD+.

Huawei Nova 9 | Huawei

También cuenta con tasa de refresco de 120Hz. La batería en este caso es más grande, con 4300mAh, pero con una carga rápida menos potente, de 66W, pero que a pesar de ello sigue siendo de las más altas del mercado actual. Cuenta con la misma conectividad, así como con el mismo sistema operativo. Eso sí, es algo más barato, con un precio de unos 350 euros al cambio, de momento está a la venta solo en China.