¿Has perdido el mando a distancia de tu Apple TV? Así puedes encontrarlo

Perder el mando a distancia entre los cojines del sillón o llevárselo a otra habitación y no encontrarlo cuando queremos usarlo es de lo más habitual. Estos cada vez son más pequeños y se extravían con facilidad. Por lo que, si has perdido el control remoto de Apple TV, no te preocupes te contamos cómo puedes localizarlo fácilmente.

Encuentra tu mando a distancia de Apple TV usando tu iPhone

Encontrar el mando a distancia de Apple TV con Sire, es mucho más fácil de lo que parece. Ya no tendremos que poner patas arriba la casa buscándolo. Existe una forma mucho más sencilla, y solo necesitamos la ayuda de nuestro teléfono móvil. Las últimas versiones de los sistemas operativos de Apple iOS 17 y tvOS17 incluyen una nueva función con la que podremos localizar el mando con SIRI con la única ayuda de nuestro teléfono. Recordemos que también podemos hacer uso de este para controlar el Apple TV y usarlo como mando a distancia. Gracias a esa habilidad podremos hacerlo. Para ello accede al centro de control de tu iPhone y sigue los pasos:

En el centro control, deslizamos el dedo desde la esquina superior derecha de la pantalla. Si nuestro iPhone dispone de botón de inicio, tendremos que hacerlo desde la parte inferior deslizando el dedo hacia arriba.

De modo que veremos el botón “Apple TV remote”

Si no lo encontramos debemos agregarlo manualmente.

Una vez tenemos localizado el botón, toca junto a botón del mando a distancia de Siri.

A continuación, usa el botón buscar.

Nos aparecerá una nueva ventana similar a la interfaz de “find my”.

En la pantalla comenzará una animación en las que encontramos un círculo, este irá aumentando de tamaño en la medida que nos vamos moviendo en la dirección correcta.

En el momento en que nos encontramos en la ubicación en la que se encuentra el mando, el círculo azul, se convierte en una esfera blanca.

Una vez localizado el mando, cierra la interfaz de ubicación, pulsando sobre la “X”

La precisión de la aplicación es bastante alta, similar a la que nos permite localizar un Airtag, por lo que podremos encontrarlo, aunque se encuentre sepultado bajo los cojines del sillón.

De esta forma no perderemos nuestro valioso tiempo buscando el mando, aunque si no lo encontramos, siempre podemos hacer uso del teléfono para controlar y gestionar los contenidos en nuestro Apple TV.

Hay que recordar que, en el caso de los Airtag, estos se valen de la conexión bluetooth de otros dispositivos para comunicar su geoposicionamiento. De forma que se conecta de forma anónima al bluetooth de otros dispositivos que lo rodea. Y de este modo sabemos cuál ha sido el último lugar en el que se le ha podido ubicar. La app Find My es de lo más útil para saber dónde hemos dejado nuestros dispositivos de manera que podemos incluso hacer que emitan una señal acústica para localizarlos mucho más rápido y ahorrarnos un valioso tiempo.