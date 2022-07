¿Tienes un Apple TV? Podría reproducir vídeos 8K muy pronto

Las TV Box se han convertido en dispositivos muy populares en Android. Con ellas es sencillo acceder a un gran número de contenidos como si de una Smart TV se tratara el teléfono. En el caso de Apple existe su Apple TV, un dispositivo diseñado para reproducir contenido con mucha calidad y sin apenas esfuerzo. Este podría contar con una nueva generación este mismo año, en el mes de septiembre, aunque se especula con otras posibilidades, que podrían darle una nueva vida al dispositivo lanzado en el 2021. Y es que estaría en camino nada menos que la posibilidad de reproducir contenidos con una enorme resolución 8K. Ahora la pregunta es:

¿Será posible en el actual Apple TV, o en otro nuevo?

Pues bien, eso es algo que de momento no está muy claro, pero lo que sí parece más seguro es que esta posibilidad está sobre la mesa y la está contemplando Apple. Y es que ahora hemos conocido que el código de tvOS 16 cuenta entre sus líneas con el soporte para el códec AV1. Este se le conoce por ser compatible con resolución 8K de nueva generación. Lo que quiere decir que contando con este códec sería posible reproducir contenidos de este tipo en un dispositivo con este sistema operativo. Estamos hablando del sistema operativo con el que cuentan los Apple TV, por lo que pocas más aclaraciones hacen falta.

ATRESplayer, ahora disponible en la app Apple TV | ATRESplayer PREMIUM

De esta manera solo nos quedaría despejar una sola duda, como es por ejemplo si este códec llegará mediante una actualización a los actuales Apple TV, o si bien habrá que esperar a que la firma de Cupertino lance una nueva generación para introducirlo en ellos. Ambos casos son posibles, y dependerá sobre todo de las intenciones de Apple de cara al lanzamiento de una hipotética nueva generación de este nuevo dispositivo. Y es que ofrecer un nuevo Apple TV capaz de reproducir 8K puede ser algo que pueda animar a muchos consumidores a hacerse con este nuevo modelo.

Algo que no sería lo mismo de llegar de forma indiscriminada a los modelos más modernos de la marca. No obstante, siempre existe la posibilidad de que por razones de potencia o compatibilidad en el hardware sea posible o no contar con este tipo de códec. Y no hablamos de que esté presente en el sistema operativo, sino de que a nivel de hardware se pueda utilizar con garantías. Y es que reproducir contenidos en altas resoluciones puede ser algo estresante para determinados dispositivos si no cuentan con el hardware necesario.

Así que no sería de extrañar que esta resolución terminara siendo exclusiva solo de una nueva generación de Apple TV, más potente, probablemente con un nuevo procesador de Apple con una punta de velocidad y una GPU más solvente, elementos esenciales para disfrutar de esta calidad de imagen con garantías. Sea como fuere todo hace presagiar que Apple añadirá este códec a su sistema operativo tVOS, de hecho, este códec es el preferido por YouTube o Netflix para reproducir sus contenidos.