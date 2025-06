Filtrada la nueva tableta de alta gama de Redmi, presentación inminente

Xiaomi no está perdiendo el tiempo con su gama más potente, no solo de smartphones, con el inminente Redmi K80 Ultra, que será el teléfono más avanzado de la marca, sino también con sus tabletas, ya que después de haber lanzado varios modelos de gama media y de entrada, ahora está a punto de lanzar la que será su tableta buque insignia, así la ha denominado la marca en los teaser que está publicando en China. Y es que parece que la presentación de ambos está a punto de ser una realidad.

Una tableta de primer nivel para Redmi

Hablamos de la Redmi K Pad, un dispositivo que contará con uno de los procesadores más rápidos y potentes del momento, ya que hablamos del MediaTek Dimensity 9400+. Esto ya una idea de dónde se ubica esta tableta, porque hablamos de un procesador que lucha de tú a tú frente al Snapdragon 8 Elite 2, el procesador que llevan los móviles de tope de gama de Android.

Según Redmi, la tableta tendrá un panel LCD tan bueno que será comparable en calidad a un panel OLED, por lo que desde luego se espera que ofrezca un gran contraste y negros muy puros. Una tableta que tendría un peso muy contenido, y un perfil muy delgado a pesar de su gran potencia. Volviendo a la ficha técnica, esta tableta contaría con una pantalla bastante compacta.

Esta sería de 8,8 pulgadas, como hemos dicho de tecnología LCD IPS. Y presumiría de una resolución muy elevada, por encima de 3K, por lo que en este aspecto va a ser una de las mejores del mercado. Su tasa de refresco será de 165 Hz, por lo que también será de las más elevadas del mercado, como se espera de una tableta de este nivel. En lo referente a la batería, no ha trascendido su capacidad, pero sí su potencia de carga, que será de 57 W.

Llegará junto al Redmi K80 Ultra

El nuevo móvil de alta gama de los chinos contará también con una ficha técnica de altos vuelos. Por supuesto podemos esperar el mismo procesador MediaTek Dimensity 9400+, con el máximo rendimiento. Pero también una batería enorme, con una capacidad de 7500 mAh, así como una carga ultrarápida de 120 W y de 100 W sin cables. Su pantalla tendrá una resolución 1,5K, contará con tecnología OLED, así como con un diseño plano y tasa de refresco de 120 Hz.

Se espera que su cámara sea triple, con un sensor principal de 50 megapíxeles, y dos secundarios, que no se han especificado todavía. Eso sí, no esperamos ni mucho menos una cámara del nivel del Xiaomi 15 Ultra, no es en lo que quiere destacar este móvil. También será muy resistente al agua y polvo, en la máxima especificación china, como es la IP69. Del lanzamiento poco sabemos, más allá de que parece inminente, y que probablemente se produzca a lo largo de este mismo mes de junio en China, luego es probable que estos dispositivos lleguen a Europa no solo como Redmi, sino también bajo la marca POCO.