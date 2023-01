Este dispositivo de Xiaomi limpia de ácaros cualquier superficie de tu casa

La firma china Xiaomi sigue inundando de dispositivos nuestros hogares. Y lo hace sin duda con algunos que pueden sernos de mucha utilidad y sobre todo pueden hacer mucho más saludable el entorno en el que nos movemos desde el hogar. En este caso se trata de un dispositivo inteligente que puede liberar de ácaros cualquier superficie de nuestra casa. Unos ácaros a los que no solemos prestar tanta atención, y que sin duda pueden ser un foco de insalubridad en los objetos más inesperados, y que por otro lado utilizamos a diario.

Así funciona este Xiaomi MIJIA Mite Eliminator Pro

Los ácaros están por todas partes en la mayoría de hogares, se trata de insectos de tamaño microscópico que pueden permanecer vivos en el polvo de nuestros hogares. Lo más habitual es que los encontremos en superficies blandas, como pueden ser las almohadas, los colchones, muñecos de peluche, mantas y cualquier objeto similar. Como son indistinguibles a la vista no podemos eliminarlos “bajo demanda” y por tanto es necesario que utilicemos un dispositivo que funcione de una forma similar a la aspiradora.

Xiaomi MIJIA Mite Eliminator Pro | Xiaomi

Para eso Xiaomi ha lanzado este Xiaomi MIJIA Mite Eliminator Pro, que cuenta con un potente motor de 400W que puede desatar un poder de succión de hasta 14kPa. Tiene un ancho de 20cm, por lo que a lo largo de toda esta superficie se irán aspirando todos los ácaros. Dentro cuenta con un cepillo giratorio eléctrico, que puede llegar a hacer barridos hasta 48000 veces por minuto para poder arrastrar al mayor número de ácaros posible en cada una de las sesiones de limpieza. Ha sido diseñado para que la labor de recogida y succión de los ácaros no dañe los tejidos donde se encuentren estos.

Los ácaros se eliminan gracias a dos elementos, por un lado una lámpara de rayos ultravioleta con una longitud de onda de 254nm, así como un motor para liberar aire a 55 grados centígrados. El filtro con el que cuenta ha sido testado con una eficiencia del 99%, por lo que no va a quedar prácticamente ningún ácaro en el paso de este dispositivo de Xiaomi. Las ondas ultrasónicas que es capaz de liberar este dispositivo permiten actuar sobre los ácaros para que estos dejen de alimentarse y reproducirse. El vaso en el que almacena los deshechos tiene una capacidad de medio litro.

El lado inteligente de este dispositivo lo encontramos en la pantalla LED incorporada, así como en la detección automática de ácaros, lo que nos permite hacer limpiezas en esos sitios donde realmente hace falta, y de alguna manera no tener que ir a ciegas. Como es habitual este dispositivo se ha lanzado de momento en China, donde se ha estrenado con un precio de alrededor de 50 euros al cambio. No sabemos si llegará a España, pero no hay que descartarlo en absoluto, ya que la gama de productos de la marca en nuestro país no para de crecer.