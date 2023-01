El Xiaomi 13 tendría una versión Lite en camino

Ayer os contábamos que ya había una posible fecha de presentación de los Xiaomi 13S Ultra a nivel global. Y sería precisamente en España, durante el MWC de 2023 en Barcelona, que se celebrará a finales del mes de febrero. Y dentro de esa presentación también tendríamos a los Xiaomi 13 en general, por lo que sería la puesta de largo a nivel mundial de la nueva alta gama de la marca. Pero ahora también podría añadirse un nuevo modelo a esta presentación. Se trataría del Xiaomi 13 Lite, un modelo más asequible del que ya conocemos mucho, y que se rumorea también pueda llegar muy pronto. Y como hemos visto con el POCO C55, también se basará en otro modelo chino de la marca.

Basado en el último CIVI

Lo que conocemos ahora es que el Xiaomi 13 Lite sería un teléfono basado íntegramente en el Xiaomi CIVI 2, y por tanto sería lanzado en Europa y en España como el Xiaomi 13 Lite. Esto quiere decir que de convertirse en realidad ya conoceríamos todas sus características antes de llegar al mercado. Concretamente contaría con una pantalla de 6.55 pulgadas con resolución Full HD+ y tecnología AMOLED. Esta pantalla además tendría una doble curva lateral, así como una tasa de refresco de 120Hz. Este móvil es especialmente atractivo en cuanto a diseño, con un perfil de solo 7mm y un peso reducido de 166 gramos.

UN móvil con un procesador Snapdragon 7 Gen 1, la evolución de todo un veterano de la gama media que nos ofrece conectividad 5G. Además, vendría acompañado de hasta 2GB de memoria RAM y hasta 256GB de almacenamiento interno. Su cámara de fotos tiene tres sensores, el principal de 50 megapíxeles, y está acompañado de un ultra gran angular de 20 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Delante su cámara selfie contaría con un dos sensores de 32 megapíxeles. Respecto de la batería, es un móvil con una buena capacidad, de 4500mAh, y una carga rápida de 67W, que puede cargar al completo esta batería en solo 35 minutos. En definitiva, un móvil ligero, compacto y atractivo que sin duda hace honor al apellido Lite en todos los aspectos.

Un móvil que tendrá algunos detalles interesantes de gamas más altas, como el Wifi 6 por poner un ejemplo. Incluso cuenta con un lector de huellas integrado bajo la pantalla. Como decimos, aunque no se ha confirmado, no sería extraño ver cómo se presenta durante el MWC de Barcelona. Esto quiere decir que podría ser una realidad el último domingo de febrero, el día 26. Esto es una estimación por nuestra parte, pero no sería para nada descabellado. Y tendría todo el sentido, que llegara con el resto de la gama de los Xiaomi 13 para dar el salto mundial con toda su gama alta. Este año por tanto tendríamos una gama conformada por el Xiaomi 13 Lite, el Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro y Xiaomi 13S Ultra. Ahora es cuestión de esperar unas semanas en las que seguro se confirmarán todos estos aspectos.