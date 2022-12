¿No encuentras el Chromecast de tu TV? Así puedes averiguar su nombre

Convertir en inteligente un televisor es algo muy sencillo, para ello sólo tenemos que hacer uso de un dispositivo compatible como pueden ser un Chromecast, un Fire TV o un Mi TV Stick. En estos dispositivos, puedes instalar todas las apps que necesitas para ver tus series y películas. Pero además enviar contenidos desde otros dispositivos. Ya sea por este y otro motivo el uso de estos se está normalizando y cada vez son más los hogares en los que se hace uso de dispositivos conectados con los que darles una nueva vida a nuestros viejos televisores. Gracias a la conectividad WiFi, tendremos oportunidad de ver la televisión, aunque en la habitación en la que se encuentre no exista toma de antena, lo cual es un gran avance.

Usa tu Xiaomi TV STick como un Chromecast

Usar este dispositivo de Xiaomi es muy sencillo, gracias a su mando a distancia y a Android podemos controlar la reproducción ya sea desde el propio dispositivo o enviándolo desde otro como si fuera si se tratara de un Chromecast. A la hora de hacerlo nos podemos encontrar con un dilema, puede que no sepamos a dónde enviarlo. Por norma general, las apps de los servicios de contenidos en streaming como Prime Video, Netflix o HBO, disponen de funciones con las cuales podemos enlazar con nuestros dispositivos y reproducir en estos cualquier cosa que queramos ver. Del mismo modo que siempre podemos hacer un espejo de la pantalla de nuestros dispositivos y verlo en el televisor, pero para ello es necesario identificarlos correctamente. Algo que puede no ser tan sencillo. Por lo que, si te has olvidado del nombre de tu dispositivo y no lo ves en la red, sigue estos sencillos consejos. Si tenemos varios dispositivos conectados en casa, llega un momento que si no hacemos mucho uso de ellos se nos olvide el nombre de este y necesitemos algo de ayuda.

Mi Android Stick TV | Xiaomi

En este caso, necesitamos conocer el nombre del dispositivo para conectarnos con él y poder lanzar cualquier cosa que queramos a la pantalla del televisor. La solución a este problema es realmente sencilla y solo necesitamos acceder a los “ajustes” y entrar en la “información del dispositivo”. Desde este menú además de ver el nombre, si no lo hemos hecho anteriormente, podemos cambiarlo para que sea mucho más fácil reconocerlo. Además, antes de enviar contenido debemos asegurarnos que ambos dispositivos se encuentren conectados a la misma red. Aunque esto puede parecer que no tiene la mayor importancia, en realidad si la tiene ya que si no es así será imposible conectar ambos dispositivos. Con el paso del tiempo, vamos agregando todo tipo de dispositivos y gadgets a la red y estas pueden llegar a sobrecargarse. Por lo que muchos usuarios se decantan por la instalación de Wifi Mesh o redes en malla, por lo que en ese momento tienen acceso a la red principal del router y la nueva creada por los nodos. Por lo que mantener ambos dispositivos en la misma red cobra sentido.