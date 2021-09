Un nuevo Xiaomi TV Stick desvela su diseño en imágenes

El mercado de dispositivos multimedia no deja de crecer, buena prueba de ello es que cada vez tenemos más fabricantes de Smart TV, y de dispositivos relacionados con ellos, que precisamente convierten en televisores inteligentes a otros que no lo son. Los más populares son sin duda los Sticks, o llaves HDMI que cuentan con sus propios sistemas operativos y se conectan al televisor para permitirnos acceder a nuestros contenidos favoritos. Una de las marcas que ha apostado por este segmento es Xiaomi, que no solo cuenta con varias TV Box para ello, sino también con una de estas llaves HDMI. Ahora sabemos gracias a unas imágenes que Xiaomi trabaja ya en una de estos modelos para lanzar una nueva generación.

Un aspecto bastante similar

Las imágenes que se han filtrado ahora nos muestran el aspecto de la nueva llave HDMI de Xiaomi, que parece haber pasado por alguna de las certificaciones necesarias para que se pueda comercializar en China. En estas imágenes podemos ver un dispositivo que es muy parecido al de la anterior generación. La gran diferencia es que en lugar del logotipo “Mi” característico de estos dispositivos, aparece ya el logotipo de Xiaomi completo, con su nueva tipografía. En uno de los extremos vemos el conector HDMI, y poco más que se pueda apreciar y que sea reseñable. En principio lo importante de esta filtración es que parece que tenemos una nueva generación de este stick a las puertas.

Y es que esta foto desvela que el dispositivo está listo para ser puesto a la venta. Lo normal es que llegue con novedades sobre todo en su ficha técnica, en el interior. Lo lógico sería que recibiera un procesador más potente, así como más memoria RAM. Estas son mejoras clave para que uno de estos dispositivos pueda funcionar de forma fluida. Y es que no son pocas las Smart TV que por contar con un hardware limitado tiene problemas serios para poder mover el sistema operativo. Por tanto, es de esperar que las principales novedades lleguen por ese lado, así como junto a una nueva versión del sistema operativo. Quién sabe si dará el salto a Google TV el mismo sistema con el que cuentan los nuevos Chromecast.

En estas imágenes se puede observar que el nuevo dispositivo mide 20mm más, lo que es bastante para un dispositivo de estas dimensiones, por lo que no sería raro la introducción de importantes mejoras a nivel de hardware. Recordemos que el precio al que suele estar a la venta este dispositivo en España es de entre 25 y 35 euros, por lo que sería de esperar un precio similar en el caso de llega a España, algo que podría ocurrir dentro de muy poco. Sin duda uno de los dispositivos más populares de Xiaomi, aunque no tanto como sus TV Box también basadas en Android. La firma china no solo cuenta con este dispositivo y las cajas Android, sino también con un amplio catálogo de Smart TV, que acaban de estrenar una nueva gama en España.