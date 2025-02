La económica Huawei Band 10 da sus primeras pinceladas

Entre las pulseras económicas, son sin duda las de Xiaomi y Huawei las más populares. No en vano son las que nos ofrecen una mayor relación de prestaciones y precio. Y ahora parece que Huawei tiene cerca el lanzamiento de la décima generación de su pulsera más popular, la Huawei Band 10. Y es que ahora hemos conocido sus primeros detalles, quizás no los que nos gustaría conocer, pero sí que nos sirven para ubicarla y hacerse una idea de cuándo podría ser oficial.

Filtrada su gama de colores

Como decimos, quizás no sea la información que estabas esperando, pero es evidente que cuando se conocen este tipo de datos, es que la pulsera comienza a ser algo tangible y estar cerca de su presentación. Concretamente, ha sido la cuenta de Fixed Focus Digital la que ha desvelado en Weibo que la próxima pulsera de Huawei llegará en 6 colores diferentes. Estos serán negro, verde, rosa, morado, azul y blanco.

De esta forma, Huawei ofrecerá una amplia gama de colores, que de alguna manera brindará muchas más opciones de personalización a quienes se hagan con ella. Ya que la nueva gama es bastante diferente de los colores que ofrecían con la anterior generación. La pulsera ya se ha dejado ver en algunas certificaciones, que anticipan que esta se encuentra bastante cerca de convertirse en una realidad.

Eso sí, de momento no se han filtrado especificaciones que nos hagan pensar si esta nueva generación supondrá realmente un gran salto técnico respecto de su predecesora. Recordemos que la Huawei Band 9 contaba con una pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas, con resolución de 194x368 píxeles. Esta tenía una densidad de 282ppi, así como pantalla Always On. Sus sensores incluyen acelerómetro, giroscopio o magnetómetro.

También tiene sensor de frecuencia cardiaca, así como otro de luz ambiental. Gracias a la tecnología TruSeen 5.5, esta pulsera puede hacer seguimiento de nuestra salud cardiovascular, así como realizar un seguimiento de nuestro sueño, o incluso del estrés, estos últimos gracias a las tecnologías TruSleep 4.0 y TruRelax. Su batería es uno de los puntos fuertes, al proporcionar hasta dos semanas de duración de la batería, algo que los smartwatches tradicionales no nos pueden ofrecer.

La pulsera se caracteriza entre otras cosas por contar con un diseño híbrido, que lo acerca al reloj tradicional, aunque con una ubicación en la gama muy asequible, ya que, al no disponer de GPS, compite directamente con la Xiaomi Smart Band 9, en una franja de precio muy accesible. Recordemos que su predecesora se presentó el pasado mes de abril, por lo que tiene sentido que pueda estar ya circulando por certificaciones. La realidad es que no sería extraño conocer su lanzamiento para el próximo mes de marzo o abril, en cuestión de semanas quizás. Sin duda volverá a ser una de las pulseras más vendidas en las tiendas de todo el planeta.