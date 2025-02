La vida social podría ayudar a prevenir la demencia durante años

¿Llevas una vida social activa? Puede que sea más importante de lo que piensas. Y es que un nuevo estudio ha descubierto recientemente que relacionarse con otras personas de manera regular está asociado a un retraso de la demencia de hasta cinco años. Te contamos los detalles.

El equipo detrás del estudio, de la Universidad Rush en Estados Unidos, siguió a 1.923 adultos mayores durante un período de casi siete años, comparando los casos de demencia y cuándo fueron diagnosticados con los hábitos de socialización.

Lo que encontraron los investigadores fue una diferencia de aproximadamente cinco años en la edad promedio de diagnóstico de demencia entre los participantes más y menos activos socialmente. Por ello, los resultados sugieren que esta podría ser una forma barata, fácil y accesible de protegerse contra el deterioro cognitivo.

Para llevar a cabo la investigación, publicada en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, se preguntó a los participantes con qué frecuencia participaban en distintos tipos de actividades sociales. Esa lista incluía salir a comer, asistir a eventos deportivos, jugar al bingo, hacer excursiones de un día o de una noche, visitar a familiares y amigos, asistir a servicios religiosos y hacer trabajos voluntarios.

Comida de amigos | iStock

Además de registrar los casos de demencia, la investigación también midió las habilidades cognitivas a lo largo del tiempo mediante 21 pruebas diferentes. En el análisis se tuvieron en cuenta ciertos factores clave que pueden haber influido en los resultados, como la edad y la salud física.

Pero no solo eso. Además del retraso en la demencia, el equipo descubrió que los individuos socialmente más activos tenían un 38% menos de probabilidades de desarrollar demencia y un 21% menos de probabilidades de desarrollar un deterioro cognitivo leve durante el período de estudio, en comparación con los menos activos socialmente.

Sin embargo, tal y como explican los investigadores, los datos no son suficientes para demostrar una relación directa de causa y efecto. Es probable que también intervengan otros factores: por ejemplo, quienes visitan a amigos y familiares con más frecuencia también tienden a ser más activos físicamente. Lo que sí es cierto es que existe un fuerte vínculo en este caso.