¿Te has preguntado si tu perro se siente solo cuando no estás en casa? Los perros son animales sociales que necesitan interacción constante, y aunque no pueden expresarse como los humanos, sus comportamientos reflejan sus emociones. Según Andrea Cota, veterinaria, hay tres señales clave que indican que tu perro podría estar atravesando un periodo de soledad.

Uno de los síntomas puede ser seguir al dueño por toda la casa. Si tu perro te sigue constantemente y te mira fijamente, puede estar buscando tu atención o compañía, reflejando una sensación de vacío o abandono emocional.

Tres señales de que tu perro se siente solo y lo que puedes hacer al respecto, según una veterinaria | Envato

También hay que prestar atención a los juegos. Un perro que deja de jugar con sus juguetes o reduce su actividad lúdica puede estar sintiendo la falta de interacción. La soledad puede llevar a la apatía, haciendo que duerma más de lo habitual.

Mismo caso si nuestra mascota lleva un comportamiento destructivo. Morder muebles u objetos del hogar es una señal visible de frustración. Tu perro podría estar liberando tensión emocional al destruir cosas.

Para mejorar su bienestar, dedica más tiempo a jugar con él, aumenta la estimulación y evita dejarlo solo por largos periodos. Además, incorporar una rutina diaria de juegos o paseos puede ser muy beneficioso. No olvides que un perro no solo busca cariño, sino también interacción, estimulación y un ambiente enriquecido. Al reconocer estas señales y actuar con amor y comprensión, fortalecerás tu vínculo con él y le garantizarás una vida más feliz y equilibrada.