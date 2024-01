Sí, tu también podrías dormir en una cama de clavos, te explicamos por qué

Las imágenes de los faquires sobre camas de clavos resultan de lo más impresionantes, y solemos pensar que se trata de habilidades casi imposibles. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que en realidad es algo que cualquiera podría hacer sin sufrir ningún daño.

Puede parecer ilógico que un clavo que ha atravesado la madera no vaya a hacer lo mismo con nuestra piel, pero la clave no es lo afilados que estén. Lo que realmente importa es la presión. Con esta fórmula tan sencilla podemos ver cómo, si mantenemos la misma fuerza, cuando la superficie aumenta, la presión se reduce.

Nuestro cuerpo es el que ejerce la fuerza, y la superficie es la punta de cada uno de los clavos. La fuerza se mantiene porque nuestro peso corporal no cambia, y la presión es mucho mayor sobre un único clavo que sobre cientos de ellos. Más presión, en este caso, se traduce en que nos producirá mucho más dolor. Con los suficientes clavos, cualquiera puede estar sobre una cama hecha con ellos.

Otra forma de ver este efecto es con un globo. Si lo pinchamos con un alfiler, explotará. Si intentamos lo mismo con un lápiz, aplicando la misma fuerza, no conseguiremos nada. Pese a esta explicación, cabe recordar que no es algo que se recomiende probar por cuenta propia puesto que si no se realiza de forma correcta puede ocasionar graves problemas de salud.