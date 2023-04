Somos un 98 % ADN "basura", pero tiene mucha importancia

Uno de los elementos fundamentales que determina cómo somos es la configuración de nuestro ADN. Este ácido desoxirribonucleico permite desarrollarnos y formarnos, pero no todas las cadenas poseen la capacidad de codificar proteínas.

Alrededor del 1% pueden llevar a cabo esta función, el otro 99 % restante, que se denomina coloquialmente como "ADN basura" tiene muchas más funciones de las que se conocen habitualmente y permite el correcto funcionamiento de nuestro material genético, que es la base de nosotros mismos, como nos relacionamos, en definitiva, qué somos.

ADN | LaCasadeGoethe para Pixabay

Qué es el ADN basura y para qué sirve

El término correcto como debemos de definirlo es ADN no codificante. Diferentes estudios como el publicado en 'The Royal Society' https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsob.220223|||explican la necesidad y utilización de estas cadenas. En un primer momento, se desconocía su función, con el paso del tiempo se ha demostrado que funcionan como una capa protectora del ADN codificante. Cumple una función similar al papel de burbujas protegiendo un objeto valioso, ya que dentro de este ADN codificante se encuentra la mayoría de nuestra información genética.

Nuestro cuerpo elimina de vez en cuando esas cadenas de ADN no codificante o que ya no se encuentran en funcionamiento, si no existiera esta capa protectora, podría producirse la eliminación de una cadena funcional. Además, el ADN no codificante determina como se activan o desactivan nuestros genes.

Que haya tan poco ácido desoxirribonucleico codificante en nuestro organismo, hace que el porcentaje que varía entre una persona a otra sea alrededor del 0,1 %.