Una sombrilla gigante atada a un asteroide: el proyecto para frenar el cambio climático

El cambio climático es un tema muy presente y cada vez más preocupante. Son muchos los expertos los que buscan día tras día soluciones para intentar frenarlo. La última de ellas ha sido propuesta por el astrónomo István Szapudi y puede que sea la idea más loca que se ha puesto sobre la mesa: un asteroide con una sombrilla gigante.

Este investigador, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, propone utilizar pantallas especiales que reflejen los rayos de Sol, de modo que llegue menos cantidad de luz a la Tierra. Según su proyecto, habría que localizar un asteroide cercano para después instalar una sombrilla enorme en su superficie.

Varios científicos han estimado ya que este parasol tendría que tener, como mínimo, un peso de 350 millones de toneladas para que no lo arrastre el viento solar. Este es dos tercios el peso de todos los seres humanos que habitan en nuestro planeta, así que sería casi del todo imposible trasladar todo este material.

Pero la idea inicial sí que podría ser factible en varias décadas. La propuesta de este científico es fijar un contrapeso a la sombrilla para que no requiera tanto peso y usar como contrapeso un asteroide, así no hay que enviar material al espacio. De este modo, el objetivo es reducir un 1,7% la radiación solar para evitar un aumento de las temperaturas globales.

En el estudio, publicado en Proceedings of the Natural Academy of Sciences, los autores concluyen que "es probable que el escudo se fabrique en la Tierra, aproximadamente el 1% de la masa total. El polvo lunar o los asteroides pueden proporcionar el resto para el contrapeso. Por lo tanto, solo se necesita transportar alrededor de 35.000 toneladas desde la Tierra. El uso del material disponible en el espacio supondrá un importante ahorro de costes".