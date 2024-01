Sólo usamos el 10% del cerebro: ¿mito o realidad?

Puede que hayas escuchado alguna vez que el ser humano solo usa el 10% del cerebro. Eso querría decir que, si usáramos todo nuestro potencial, nuestra capacidad no conocería límites. Por desgracia, no es más que un mito muy extendido.

Es cierto que hay muchas cosas que no conocemos sobre el funcionamiento del cerebro, pero lo que sí se sabe es que es funcional en su totalidad. Lo que está claro es que no funciona el 100% a la vez, ya que no seríamos capaces de procesar tanta información de golpe. Sería como decir que para andar usamos solo el 10% de los músculos de las piernas. Usamos todos, pero no a su máxima capacidad.

Este mito apareció con el descubrimiento de que solo el 10% de células cerebrales son neuronas. El otro 90% son células gliales, pero no significa que no tengan funciones. Ayudan a las neuronas a completar la transmisión de información, y son fundamentales.

El cerebro consume alrededor de un cuarto de la energía necesaria para el funcionamiento del cuerpo. No es lógico que consuma tanta energía y solo esté al 10% de su capacidad. Cada región cerebral se encarga de distintas labores, y la suma de porcentajes suma el 100%.