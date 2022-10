¿Sabes cuánto tiempo perdemos sin hacer nada cada año?

Seguro que muchas veces has tenido la sensación de que los días son muy largos cuando no inviertes ese tiempo en actividades o muy cortos para todo lo que tienes que hacer. No somos conscientes de cuántas horas perdemos al día ni cuándo estamos malgastando el tiempo sin hacer nada que nos interese.

Según un estudio británico que recoge el medio 'Express.com' pasamos 26 días al año sin hacer nada de promedio. Los principales culpables son aquellos momentos cotidianos en los que no somos conscientes de que estamos perdiendo el tiempo.

Entre ellos hablar por teléfono, ver la televisión, hacer la cola en el supermercado, estar en el transporte público o incluso preparar una taza de té o café son algunas de las cosas en las que se nos van los minutos más a menudo. En este estudio se encuestó a más de 2.000 adultos y se descubrió que la mayoría pasan una hora y 43 minutos esperando el transporte público o atiende llamadas telefónicas todos los días.

Transporte público | Pixabay

Otro de los momentos donde solemos perder tiempo es en el trabajo. De hecho, escribir, corregir errores tipográficos nos puede llevar hasta 20 minutos al día, que anualmente acaba siendo una cantidad enorme de tiempo desaprovechado. Además, a lo largo de nuestra vida perdemos más de dos semanas intentando recordar contraseñas, escribiéndolas de forma incorrecta y solicitando una nueva.

Existen miles de tareas cotidianas que nos hacen perder el tiempo. Puede que en el día a día nos parezca poco, pero cuando nos ponemos a sumar todas esas horas nos damos cuenta de que podríamos haber aprovechado más el tiempo. Eso sí, debemos relajarnos de vez en cuando y tomarnos un descanso de la rutina diaria para ser más productivos porque de manera inconsciente reflexionamos y organizamos nuestra mente.

Por eso, aconsejamos tener una rutina diaria, intentar realizar actividades productivas para evitar desperdiciar el tiempo y, la más importante, establecer un horario de sueño adecuado.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Es posible viajar en el tiempo?