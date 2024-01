¿Responde mejor Chat GPT si somos amables?

Aunque sigue siendo producto de la tecnología, ChatGPT tiene rasgos que nos resultan muy familiares por lo humanos que resultan. Igual que nosotros, tiene sesgos, y uno de ellos es que responderá mejor a las consultas que le hagamos si somos amables o le ofrecemos una propina.

Si al final de nuestras preguntas en el chat con la IA incluimos frases como que le daremos una propina de 20 euros, 200 euros o que no le daremos propina, la longitud de las respuestas cambia drásticamente. Al ofrecerle una propina generosa, el chatbot se explayará más que si le decimos que no le daremos nada a cambio. Por supuesto, no puede recibir dinero, pero su rendimiento varía igualmente.

Del mismo modo, si le pedimos las cosas por favor y le damos las gracias, los resultados también serán más extensos que si somos maleducados. Parte de los datos que se incluyen en el entrenamiento de las IAs son la percepción del tono y el lenguaje que usamos. En función de cómo hablemos, reaccionará como ha aprendido para darnos determinado tipo de respuesta.

Además, ChatGPT da respuestas cada vez más cortas. Es otro sesgo heredado de los humanos, que a menudo tendemos a la vagancia. Si queremos una respuesta larga, deberemos incluirlo en la consulta.