¿Por qué los supermercados no tienen ventanas?

Una de las muchas tareas habituales en nuestro día a día es ir al supermercado a comprar. A pesar de que vayas a menudo, quizás nunca te hayas percatado de que los supermercados no tienen ventanas.

Existen varios motivos por los que los supermercados no tienen ventanas. Para descubrir el primero de ellos deberás preguntarte a ti mismo si alguna vez has ido a comprar y has perdido la noción del tiempo. Si la respuesta es que sí, no es casualidad. Uno de los motivos por los que las tiendas de comestibles no tienen ventanas sería eliminar factores externos que puedan distraer a los clientes y provocar que vayan más rápido en un intento de mantenerles dentro durante más tiempo. Si hubiera ventanas no nos haría falta mirar un reloj para saber qué hora es, nos bastaría con mirar a través del cristal para ver la luz del sol o saber si, por el contrario, ya está atardeciendo.

Sin embargo, esta no es la única razón. Otro de los motivos es que los productos que se albergan en un supermercado necesitan conservarse el máximo tiempo posible en los estantes para que puedan ser comprados y no tengan que desecharlos. Evitar que incida en ellos la luz del exterior es una de las medidas que se toman para que los productos no se deterioren y pierdan su frescura. Las paredes de los supermercados están diseñadas para aislar y conservar los productos que se encuentran en su interior, ya que si leemos las etiquetas de estos, nos daremos cuenta de que la mayoría de ellos deben conservarse en un lugar fresco y seco. Instalar ventanas provocaría el efecto contrario en el interior de la tienda.

