Qué son las salpas, los invertebrados que parecen medusas y que están invadiendo las playas de España

Si has visitado recientemente alguna playa de España, especialmente de la zona del Cantábrico, puede que te hayas encontrado rodeado de unos seres gelatinosos que no sabías muy bien qué eran. No se trata de restos de plástico ni de medusas. De hecho, hace unos días te compartimos un mapa con la afluencia de medusas en las playas de nuestro país. Sin embargo, el animal del que te hablamos a continuación no se trata de una medusa.

Se trata de las salpas y, antes que todo, no, no son peligrosos. Son unos animales invertebrados con un cuerpo gelatinoso por el que drenan agua para poder moverse mediante contracción y poder capturar su comida. Son casi totalmente transparentes, excepto por su aparato digestivo, que es naranja. Además, estos se suelen agrupar formando una especie de cadena muy larga.

Los Salpa fusiformis, su nombre científico, no solo son animales totalmente inofensivos, sino que también tienen un función vital en los mares. Se encargan de absorber gran cantidad de CO2 y filtrarlo en el mar, almacenándolo en el fondo marino a través de sus excrementos y cuerpos muertos. Este carbón permanece bajo el mar durante muchos años y se trata de una tarea fundamental de cara al cambio climático.

Por su parte, se recomienda no tocarlos, pues son muy delicados y podría perjudicarles. Además, es muy importante tener en cuenta que no pueden sobrevivir fuera del agua, por lo que tampoco se deben sacar del mar.

El hábitat natural de las salpas son los mares ecuatoriales, templados y fríos. Sin embargo, la abundancia este año en la costa española se debe a un motivo principal: el cambio climático, que ha producido un aumento de las temperaturas del agua. Aunque esto también ha desembocado en un incremento del fitoplancton, principal alimento de las salpas.

Así que si visitas uno de los mares españoles y te encuentras con estos animales, no tienes de qué preocuparte, pues no corres ningún peligro. Eso sí, como te hemos explicado anteriormente, no te acerques a ellos ni los saques del agua, pues podrían morir.