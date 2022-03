¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando tenemos fiebre?

La temperatura media corporal de un ser humano sano, suele rondar los 36,5º centígrados. Aunque esto puede variar dependiendo de la persona. Sin embargo, cuando enfermamos, esta temperatura empieza a aumentar, lo que se conoce como fiebre. La fiebre es la primera respuesta de nuestro cuerpo cuando nuestro sistema se expone a algún virus, bacteria o infección.

A partir de los 37 grados de temperatura corporal, se considera que se empieza a tener febrícula es decir una fiebre que podría considerarse leve, pero que ya podría causar a quién lo padece cierto malestar. No obstante, se considerará que una persona tiene fiebre cuando la temperatura corporal alcance al menos los 38 grados centígrados.

Aunque nuestra tendencia natural cuando enfermamos es enseguida a bajar la fiebre, en realidad la fiebre es nuestra aliada, ya que es la respuesta que manda el cerebro para defender nuestro cuerpo, porque muchos de los virus que nos hacen enfermar no superan los 37 grados de temperatura. La fiebre es una gran arma de nuestro sistema inmunológico.

¿Puede ser la fiebre peligrosa?

Aunque la fiebre nos ayude a combatir las enfermedades, cuando la sufrimos nos sentimos con mucho malestar, cansados y abotargados. No obstante, y a pesar de ser un arma potente contra los agentes infecciosos también puede llegar a ser peligrosa si nuestro cuerpo sube demasiado la temperatura. A partir de 40º centígrados sería ya una temperatura alarmante y habría que recurrir a métodos para bajar la fiebre ya que esta podría causar sudoración, nauseas o mareos. E incluso si se observa que la fiebre no baja acudir a un profesional médico. Es importante que la temperatura no llegue a los 42º ya que esto si podría provocar serios daños cerebrales.

