Qué países no utilizan el sistema métrico y por qué

El sistema métrico decimal es el más utilizado en todo el mundo. De hecho, se conoce como Sistema Internacional de Unidades. Solo hay tres países en el mundo que prefieren el sistema anglosajón de unidades.

Pretendía ser una unidad universal de medida

El sistema métrico se creó en Francia en 1799, para evitar fraudes. Poco a poco se fue extendiendo, y en 1875 se reunieron 17 naciones, entre las que se encontraba Estados Unidos, para firmar el Tratado del Metro, que implantaba el sistema decimal como medida universal.

Tal y como el Museo Virtual de la Ciencia explica, este sistema estándar de medición ha sido esencial a lo largo de la historia, permitiendo a los diferentes países trabajar conjuntamente, facilitando las actividades tecnológicas, industriales, y comerciales. Tanto es así, que para evitar confusiones en las unidades, La Conferencia General de Pesas y Medidas se reunió para que las unidades fundamentales queden a partir de ahora referidas a constantes físicas universales.

Países que no lo han implantado

Aunque Estados Unidos participó en el Tratado del Metro e intentó implantarlo en el país, el gobierno no lo consiguió por razones políticas y más tarde por resistencia al cambio. Consideraban que el sistema decimal era una "creación extranjera", por lo que siguieron utilizando el sistema anglosajón de unidades. Actualmente, el debate no se ha zanjado del todo, pues son muchos los que piensan que tarde o temprano deberán adaptarse al sistema decimal.

En cuanto a Myanmar y Liberia, no es que no usen el sistema internacional de unidades, sino que estos gobiernos no han hecho una declaración oficial de adopción del sistema decimal, a pesar de que su uso está bastante extendido en ambas naciones. La razón es sencillamente, que estos países han tenido cuestiones más graves que resolver, como por ejemplo, largas guerras civiles.

Consecuencias

La consecuencia principal de que existan diferentes unidades de medida es la confusión. Uno de los casos más sonados fue el de la nave Mars Climate Orbiter, que en 1999 se estrelló en Marte porque la NASA no tradujo los kilómetros a millas. Así, el que iba a ser el primer satélite interplanetario de estudio y seguimiento del clima pasó a ser chatarra espacial por una confusión en el sistema de medidas.

