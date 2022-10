Qué es la gripe aviar H5N1 y por qué puede estar anticipando otra pandemia

El pasado 27 de septiembre el Centro Nacional de Microbiología detectó un positivo por gripe aviar H5N1 en una granja avícola de Guadalajara. El afectado permaneció asintomático hasta que dio negativo, pero hay expertos que creen que ocurra una pandemia de gripe es casi seguro en los próximos tiempos.

Un artículo de la revista científica 'Nature' ya avisaba en mayo de que la gripe aviar se estaba propagando sin precedentes. En total, desde octubre de 2021 hasta mayo de este año, se habían identificado 3.000 brotes de influenza A y se habían sacrificado más de 77 millones de aves.

Qué es la cepa H5N1 de la gripe aviar

La cepa H5N1 se identificó por primera vez en Asia en 1996. En menos de diez años, ya se había extendido a las aves de corral de Europa y África, además de a las aves silvestres de norteamérica. H5N1 está considerado como un virus "altamente patógeno", según señalan los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, CDC.

Se considera que los humanos somos susceptibles de contagiarnos de este virus altamente infeccioso, aunque es poco común que se dé un caso. Desde su descubrimiento, se han contabilizado unos 900 casos de H5N1 en humanos, con una mortalidad de entre el 50 y el 60 %.

¿Riesgo de pandemia por gripe aviar H5N1?

Ante el incremento de casos de H5N1 en aves de corral, aves silvestres y hasta en un ser humano, la comunidad científica se está preocupando. Esta incertidumbre crece también al saber que los virus de la influenza aviar suelen mutar con el tiempo, por lo que se sopesa la posibilidad de que un cambio en su genética pueda infectar a personas u otras especies.

Al pensar en esta posibilidad, el virólogo Aitor Nogales comenta a 'Science Media Centre' que este es el primer caso de virus H5N1 que se da en España. Sin embargo, puede que no sea el único, ya que, según afirma el virólogo, "no se pueden descartar nuevas infecciones".

Por otra parte, Nogales pone la vista en el futuro y admite que la comunidad científica ha de estar muy pendiente de cómo evoluciona la situación de la gripe aviar y vigilarla. Respecto a las posibilidades de que en los próximos años haya otra pandemia, esta vez de gripe, el virólogo comenta que "no es probable, es casi segura". "Por lo tanto - sostiene -, no es una pregunta de si sucederá o no. La pregunta es cuándo sucederá y cómo se originará".

