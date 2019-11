Es probable que hayas escuchado que el apéndice, es un órgano que tenemos y que no sirve absolutamente para nada y que no realiza ninguna función, pero ¿eso es verdad? ¿Para qué tendríamos en nuestro cuerpo un órgano que no podemos utilizar? En el vídeo resolvemos estas preguntas.

Antiguamente el apéndice era considerado un órgano vestigial, es decir, un órgano que en el pasado sí tenía utilidad pero que hoy en día ya no servía para nada. De hecho, si es cierto que nuestro cuerpo todavía tiene ciertos órganos vestigiales que hoy en día conservamos pero que ya no utilizamos debido a la evolución que ha sufrido nuestro organismo pero que sin embargo todavía permanecen como un recuerdo de lo que fue. Ya os hablamos de algunos de ellos anteriormente.

Una de las cosas curiosas de este órgano, es que es el responsable de una de las operaciones de emergencia más comunes en el cuerpo humano. Ya que en muchas ocasiones el apéndice acaba desarrollando una patología, la apendicitis, que si no es tratada a tiempo puede llegar a ser incluso mortal.

No obstante, a pesar de la creencia de muchos parece que nuestro apéndice si tiene una funcionalidad, por lo que es un falso mito que no sirva para nada. En el vídeo te explicamos que función realiza en nuestro cuerpo y exactamente para qué sirve.

