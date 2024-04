¿Qué día de la semana nos ponemos más enfermos y por qué?

Podemos pensar que, a la hora de tramitar una baja laboral, hay más los viernes, ya que la semana está casi completa y engancha con el fin de semana. Sin embargo, la realidad es prácticamente la contraria, ya que al revisar las estadísticas, el día que más bajas por enfermedad se piden es el lunes. Además, del pico que se registran en cuanto a bajas los lunes, va bajando poco a poco según avanza la semana.

Parece ser que los españoles no somos los únicos trabajadores que nos vemos afectados por los lunes. Esto también sucede en otros países como Alemania. Casi el 40% de las bajas laborales se solicitan los lunes, mientras que los viernes solo se produce el 3%. La biología tiene una explicación para este fenómeno, y tiene que ver con el estrés. A lo largo de la semana, nuestro cuerpo funciona un poco por inercia para mantener el ritmo.

Hombre enfermo tosiendo | Unsplash

Además, según un informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, 1,1 millones de trabajadores no fueron ningún día a trabajar en 2023 por incapacidad temporal. Según el documento, en 2023 se perdieron en España más de 396 millones de jornadas laborales, como consecuencia de los procesos de incapacidad temporal (IT), una cifra que está un 62% por encima de las cifras de 2018.

Tiene una explicación

Aunque durmamos menos de lo recomendado y no descansemos lo suficiente, el cuerpo produce más cantidad de la hormona cortisol, relacionada con el estrés, e incluso adrenalina, que nos ayuda a salir adelante en situaciones de tensión sin que nuestro sistema inmune se debilite. En el momento en que entramos en el fin de semana y nos relajamos, estas hormonas bajan y nuestro cuerpo frena.

Sin ese impulso hormonal, que no se puede mantener durante periodos prolongados, el cuerpo necesita recuperar energía y descansar. En el caso de que esos dos días no son suficientes, o si no descansamos lo necesario, el lunes es más probable que arrastremos cansancio que puede llegar a convertirse en enfermedades.