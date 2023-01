En qué consiste el euro digital

Seguro que has escuchado en algún momento de tu vida a alguien hablar sobre las criptomonedas o, de hecho, posiblemente tengas alguna. Las más comunes son los bitcoins, Ethereum, Ripple XRP, Litecoin, IOTA y NEO. Sin embargo, debes saber que no están reguladas ni emitidas por ningún banco central, por lo que emplearlas en el día a día es complicado igual que utilizarlas como método de pago.

Por ello, el Banco Central Europeo tiene pensado poner en marcha un euro digital. Será como las monedas y los billetes que estás acostumbrado a llevar en el bolsillo o en tu cartera, pero a diferencia del dinero físico, este será virtual. Una vez que se desarrolle esta moneda podrá utilizarse únicamente dentro de la eurozona como forma de pago electrónico seguro mediante tarjeta o desde aplicaciones para el móvil. De hecho, será más cómodo y efectivo porque cada vez son más las personas que salen de casa con el teléfono.

Dinero | CienciaXplora

Por ahora, esta moneda todavía no está disponible y tampoco existe una fecha prevista para su lanzamiento, ya que el Banco Central Europeo está estudiando el funcionamiento e impacto en el sistema económico europeo para decidir la viabilidad del proyecto. Esta fase de investigación comenzó en octubre de 2021 y se espera que dure 2 años, por lo que el año que viene sabremos si podremos disfrutar de esta ventaja.

No obstante, es probable que las personas mayores de 60 años prefieran no usar este nuevo método, si finalmente se desarrolla, pero no hay problema ya que tan solo es un complemento y se podrá seguir pagando con el método de pago tradicional.