Tú puedes poner el nombre a los primeros 20 exoplanetas detectados por el telescopio James Webb

En los últimos 30 años se han descubierto en torno a unos 5.000 nuevos exoplanetas. Cada uno de estos planetas que se encuentran fuera del sistema solar tiene que ser nombrado de una manera. Lo normal suele ser catalogarlos a través de designaciones compuestas por números y letras; sin embargo, este método no es el más adecuado para recordarlos y referenciarlos.

Por ello, la Unión Astronómica Internacional (IAU por sus siglas en inglés) lanza cada cierto tiempo concursos donde el público tiene la oportunidad de bautizar a estos exoplanetas con nombres mucho más sencillos de recordar. Así ocurre con los 20 primeros exoplanetas que ha detectado el telescopio James Webb, que todavía están sin denominar.

NameExoWorlds 2022 Competition

No es la primera vez que se hace un llamado de este calibre a la gente. En los últimos años ya se abrieron dos convocatorias para que la población propusiese nombres memorables para nuevos exoplanetas y sistemas planetarios. Tras el éxito que tuvieron los dos primeros intentos, la IAU ha creado el concurso NameExoWorlds 2022 Competition.

Para participar no es necesario ser un experto en astronomía, cualquier persona que sea aficionada al mundo espacial lo puede hacer, aunque no esté especializado o tenga estudios acerca de este tema. Se recomienda formar equipos para mandar la propuesta, pero no es algo obligatorio, ya que también puede hacerse de forma individual. Los integrantes de los grupos pueden ser desde meros seguidores de la astrofísica hasta personalidades reconocidas con más conocimiento, como profesores de universidad. Todo es válido.

Cabe que recordar que no es suficiente con enviar la propuesta de nombre de los exoplanetas, sino que también es necesario añadir una explicación que contenga los motivos por los que la tuya sería la mejor denominación. No está permitido proponer nombres de personas para los exoplanetas.

Todo esto hay que recogerlo en un dosier que se enviará a la IAU a través de la página habilitada para ello. Se espera que esta nueva edición tenga la misma o incluso más aceptación que las de 2015 y 2019. Se recogerán candidaturas hasta el 11 de noviembre, por lo que hay tiempo, pero tampoco hay que dejarlo para el último día y pensar nombres que queden grabados más allá del sistema solar.

