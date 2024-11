Primer medicamento contra el asma en 50 años

En España, el asma afecta aproximadamente a 2,5 millones de personas. Esto supone alrededor del 10% de adultos/as. A eso hay que sumarle las cifras de menores. De acuerdo con la Asociación Española de Pediatría, la prevalencia de asma para toda la edad pediátrica fue del 11,5%. Se trata de una enfermedad crónica que exige que el tratamiento se prolongue, aunque los síntomas no aparezcan.

Pero aunque cada día se avanza más en nuestro conocimiento del asma, la realidad es que el tratamiento apenas ha cambiado en más de cincuenta años, y los esteroides son la base de la medicación. Los esteroides como la prednisolona pueden reducir la inflamación en los pulmones, pero tienen efectos secundarios graves como diabetes y osteoporosis. Además, muchos pacientes "no responden" al tratamiento y necesitan ciclos repetidos de esteroides, rehospitalización o mueren en un plazo de 90 días.

Pero esto podría cambiar drásticamente gracias a un nuevo avance publicado en The Lancet. Se trata de una inyección que, administrada durante algunos ataques de asma, resulta más eficaz que el tratamiento actual con comprimidos de esteroides, reduciendo la necesidad de tratamiento posterior en un 30%.

Los hallazgos, de acuerdo con los autores del estudio, podrían ser un "cambio radical" para millones de personas con asma y EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) en todo el mundo.

Los resultados del ensayo clínico de fase dos (la fase que evalúa el tratamiento en personas con la enfermedad que se pretende tratar), dirigidos por científicos del King's College de Londres y por la Universidad de Oxford, muestran que un fármaco ya disponible puede reutilizarse en situaciones de emergencia para reducir la necesidad de tratamiento adicional y hospitalizaciones.

El benralizamab es un anticuerpo monoclonal que ataca a glóbulos blancos específicos, llamados eosinófilos (un tipo de glóbulo blanco), para reducir la inflamación pulmonar. Actualmente se utiliza para el tratamiento del asma grave. El ensayo ha descubierto que una dosis única puede ser más eficaz cuando se inyecta en el punto de exacerbación en comparación con los comprimidos de esteroides.

El tipo de síntomas que trata la inyección se llama "exacerbaciones eosinofílicas" e implica síntomas como sibilancia, tos y opresión en el pecho debido a la inflamación resultante de altas cantidades de eosinófilos. Las exacerbaciones eosinofílicas representan hasta el 30% de los brotes de EPOC y casi el 50% de los ataques de asma. Pueden volverse más frecuentes a medida que la enfermedad progresa, lo que provoca daños irreversibles en los pulmones en algunos casos.

Para el ensayo, los autores, liderados por Mona Bafadhel, asignaron al azar a personas con alto riesgo de sufrir un ataque de asma o EPOC a tres grupos: uno recibió una inyección de benralizumab y comprimidos de placebo, otro recibió el tratamiento estándar (prednisolona 30 mg al día durante cinco días) y una inyección de placebo y el tercer grupo recibió la inyección de benralizumab y el tratamiento estándar. Como se trataba de un ensayo doble ciego, doble simulación, controlado con placebo con comparador activo, ni las personas del estudio ni los investigadores del estudio sabían qué grupo de estudio o tratamiento se les había administrado.

Después de 28 días, se descubrió que los síntomas respiratorios de tos, sibilancia, disnea y esputo eran mejores con benralizumab. Después de noventa días, hubo cuatro veces menos personas en el grupo de benralizumab que no respondieron al tratamiento en comparación con el tratamiento estándar con prednisolona.

"Esto podría cambiar las reglas del juego para las personas con asma y EPOC – señala Bafadhel-. El tratamiento para el asma y las exacerbaciones de la EPOC no ha cambiado en cincuenta años a pesar de causar 3,8 millones de muertes en todo el mundo al año en conjunto. El benralizumab es un fármaco seguro y eficaz que ya se utiliza para controlar el asma grave. Hemos utilizado el fármaco de una manera diferente, para demostrar que es más eficaz que los comprimidos de esteroides, que es el único tratamiento disponible actualmente. Necesitamos ofrecer a estos pacientes opciones que les salven la vida antes de que se les acabe el tiempo".

La inyección de benralizumab fue administrada por profesionales sanitarios en el estudio, pero potencialmente se puede administrar de forma segura en casa, en el consultorio del médico de cabecera o en el Servicio de Urgencias.

Geoffrey Pointing, de 77 años y uno de los participantes del estudio, afirmó: "Sinceramente, cuando tienes un brote, es muy difícil decirle a alguien cómo te sientes; apenas puedes respirar. Cualquier cosa que te quite eso y te devuelva una vida normal es lo que quieres. Pero con las inyecciones, es fantástico. No sufrí ningún efecto secundario como antes con las pastillas de esteroides. Antes no dormía bien la primera noche que tomaba esteroides, pero el primer día del estudio pude dormir esa primera noche y pude seguir con mi vida sin problemas".