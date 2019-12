Si alguna vez has pasado más de 10 minutos mirándote fijamente al espejo, te habrás dado cuenta de que al pasar tanto tiempo observando tu reflejo acabas viendo cosas que no se corresponden con la realidad. Si quieres saber por qué sucede esto no tienes más que ver el vídeo situado en la parte superior.

Existen multitud de leyendas que dicen que si te miras fijamente al espejo podrás ver el día de tu muerte, o se te aparecerá algún espíritu por detrás. Pero dejando a un lado las leyendas lo que sí es cierto, es que el 100% de los entrevistados en una encuesta afirma haber visto su cara deformada, la cara de otra persona o la de un familiar. Extraño, ¿verdad?

Lo que sí es seguro es que ver algo diferente a tu reflejo en un espejo no es motivo de alarma, ni razón para afirmar que alguien está loco. Simplemente se debe a una distorsión de la realidad ocasionada por un largo tiempo contemplando un reflejo. ¿Quieres saber por qué ocurre esto? En el vídeo te damos la respuesta.

Por otro lado, si es la primera vez que escuchas esto, te animamos a mirarte al espejo durante 10 minutos, y a comprobar por tí mismo este asombroso suceso que te pondrá la piel de gallina. ¿Reconoces tu propio reflejo? Si no es así en el vídeo te damos la explicación de por qué sucede esto.

