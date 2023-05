Los perros distinguen si una persona es cruel con ellos o simplemente torpe

Los perros son los grandes amigos de las personas. Además, esta especie es muy inteligente, ya que lleva conviviendo tanto tiempo con el ser humano que es capaz de detectar quién es de fiar y quién no. Según un nuevo estudio, los canes también son capaces de distinguir a la gente torpe de la gente malvada.

Investigadores de la Universidad de Viena, en Austria, realizaron un experimento con 96 perros. A estos se les presentaron dos escenarios entre los que debían distinguir a los humanos que "no podían" de los que "no querían" acercarles una golosina. El estudio se ha publicado en 'Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences'.

Durante las pruebas, el perro estaba colocado a un lado de una pantalla transparente con agujeros a la altura de la nariz. Al otro lado estaba un humano sentado. En el escenario "incapaz" o de humano torpe, la persona movía la colosina hacia el agujero pero, antes de dársela, se le "caería accidentalmente", como explica 'Daily Mail'.

En el caso del humano "cruel", esta persona acercaría la golosina a la pantalla pero cuando el perro se acercara retiraría la comida. Las reacciones de los perros fueron grabadas por ocho cámaras y después un algoritmo de aprendizaje automático rastreó el lenguaje corporal de los animales.

Los perros distinguen las intenciones humanas

Tras los análisis de los científicos y la inteligencia artificial, los autores del estudio determinaron que los perros se dan cuenta de cuando una persona es torpe de por sí o actúa de forma cruel con ellos. Es más, actúan de forma diferente en función de la intención percibida de los humanos: son más pacientes con los torpes que con los mezquinos.