¿Nos hace la tecnología menos felices?

Hoy en día, resulta imposible negar que el móvilse ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo. Su uso está aumentando paulatinamente, así como el tiempo que dedicamos en nuestras redes sociales. Y es que, de acuerdo con diversos estudios, está demostrado que los likesy cometarios positivos dentro de las mismas pueden segregar pequeñas dosis de dopamina, también conocida como la hormona de la felicidad. No obstante, esa satisfacción también puede desvanecerse en cuestión de minutos.

Hablamos de la anhedonia, un fenómeno que provoca una pérdida de la motivación y el entusiasmo en aspectos que antes no lo generaban. Es algo que también se puede achacar a nuestras relaciones personales, generando una sensación de aburrimiento o monotonía.

Adolescente triste | iStock

La anhedonia ha existido siempre, sin embargo, esta se está volviendo cada vez más presente con el uso de las tecnologías. En ese sentido, estamos expuesto una mayor cantidad deinformación, así como de contenidos. Algo que puede verse, sobre todo, cuando hacemos ese scroll infinito en plataformas como Instagram o TikTok, con millones de vídeos de todas las partes del mundo que navegan por ellas.Esto provoca una comparación constante e inevitable en nuestra mente con otras imágenes que, en la mayoría de los casos, apenas son reales.

Por otra parte, se encuentra el efecto bioquímico. Al tener una fuente de dopamina en pequeñas cantidades, pero de forma constante, esto puede provocar que lleguemos a acostumbrarnos y, por consiguiente, no encontremos la misma felicidad en otras actividades. No obstante, al tratarse de cantidades pequeñas, no poseemos una sensación de alegría mientras estamos en las redes sociales. Por su parte, sólo nos motiva a seguir usándolas, pero sin llegar amejorar realmente nuestro ánimo.

Por lo tanto, es cierto que las tecnologías y las redes sociales están cada vez más presentes en nuestra vida. Sin embargo, debemos de tener cuidado con las mismas cuando entra en juego nuestra salud mental. Por lo tanto, si notamos que cada vez nos cuesta más sentir algo tan simple como la felicidad, quizás sea un buen momento para una desconexión digital.