La NASA vaticina que la tendencia de huracanes en España va "en aumento"

Mayra Oyola-Merced es experta en física atmosférica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Ella investiga los fenómenos que se producen en la atmósfera a partir de datos obtenidos de satélites, incluidos los huracanes. Esto es lo que nos ha contado acerca de ellos.

¿Cómo se forman los huracanes?

Un huracán es una tormenta tropical que ha aumentado su intensidad. Para categorizar estos sistemas, la NASA utiliza varios factores, como la tronada, las temperaturas oceánicas superiores a 26 ºC o si los vientos son calmados en la parte alta de la atmósfera. La humedad, que es provista por el océano, también es un ingrediente imprescindible en la formación de dichas tormentas.

Estos sistemas tienen, como explica Oyola-Merced, varios niveles y pueden ser calificados como disturbios, depresión tropical, tormenta, huracán... "Depende de la fuerza de los vientos". Si superan los 115 kilómetros por hora, será un huracán. Además, estos fenómenos tienen distintas categorías: "Hay cinco categorías. Las primeras, la 1 y 2, se les llama huracanes de menor intensidad; la 3, 4 y 5 son huracanes de mayor intensidad", superior a los 178 kilómetros por hora.

Respecto a cuándo se producen estos fenómenos, la científica de la NASA es clara: "Por lo general, cada océano tiene su temporada" de huracanes, que en el Océano Atlántico se da desde primeros de junio hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, la experta habla de "un pico climatológico" en el que se producen más fenómenos, que es durante el mes de septiembre.

¿Puede llegar un huracán a España?

En el Océano Atlántico, las áreas más vulnerables son: la zona del Caribe, el Golfo de México y la costa este de Estados Unidos. Para Oyola-Merced, esto se debe a varios factores: la población que vive en esas áreas y la predisposición de la zona a calentarse. Las temperaturas "contribuyen a la intensificación de los huracanes", comenta la experta.

Sin embargo, en ocasiones en España se han registrado huracanes, ¿por qué? ¿Puede que lleguen más en el futuro? Oyola-Merced es sincera en su respuesta: "sí". La científica de la NASA describe que el número de tormentas de estas características en el país ha ido en aumento y se debe a varios factores, entre ellos los cambios en los patrones de viento y en la presión y las temperaturas oceánicas.

Los cambios de presión son los encargados de regular hacia dónde se mueven los huracanes, por lo que, si se modifican, también cambiará la temperatura de esas zonas. De esta forma, "los sistemas tropicales comienzan a desviarse hacia zonas donde no se forman generalmente", explica Oyola-Merced.

Respecto a si en el futuro se verán más huracanes que en décadas anteriores en España, la experta de la NASA admite que "aún no vemos números tan grandes como en el Caribe, pero la tendencia es en aumento para el área de España".

¿Influye el cambio climático en los huracanes?

La temporada de huracanes de 2021 fue la tercera más numerosa de la historia. Oyola-Merced explica que esto pudo deberse a los cambios de temperatura que sufre la Tierra periódica y naturalmente. Cuando está el periodo de La Niña o en transición con El Niño, "los océanos tienden a estar más calientes de lo normal". Por ello, durante la transición entre climas hay más probabilidad de que se formen estas tormentas.

Respecto al pronóstico de 2022, la experta de la NASA augura que este año "promete ser mucho más activo que el año pasado", ya que nos encontramos en plena época de La Niña. Respecto a si el cambio climático influye en los huracanes, Oyola-Merced detalla que, por el momento, "la comunidad científica no ha encontrado una relación entre el cambio climático y los números de sistemas que se forman en una temporada".

Sin embargo, no descarta que este calentamiento global no incida en los huracanes. "Lo que sí se ha encontrado [...] es que dado el cambio climático estamos viendo un mayor número de huracanes de categoría intensa". Además, según la experta los huracanes ahora pasan por un "proceso de intensificación" más rápido, inferior a 24 horas. Por tanto estos cambios en la atmósfera no producen más huracanes, pero sí que sean más intensos.

La misión que estudia los huracanes perdió dos satélites

La NASA sigue interesada en el estudio de estos fenómenos atmosféricos y, dentro de su misión Tropics, planeaba lanzar seis nanosatélites para estudiar estos efectos cerca del Trópico. Sin embargo, la semana pasada, durante el primer lanzamiento, la agencia espacial perdió la pista de dos de estos satélites.

Sin embargo, Oyola-Merced admite que la misión Tropics "continuará" y especifica que, actualmente, reciben datos e imágenes de otras misiones, como del satélite Sentinel 6A, que permite obtener imágenes verticales de la atmósfera con una resolución muy alta.

