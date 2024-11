El misterio del avión perdido de Amelia Earhart no está resuelto después de todo

En enero de este 2024, unos exploradores de la empresa Deep Sea Vision (DSV) creyeron haber localizado el avión de la pionera Amelia Earhart tras captar con un sonar en el fondo marino lo que podría ser el aeroplano en el que desapareció la piloto en el océano Pacífico en 1937.

Deep Sea Vision afirmó en un mensaje en Instagram que la expedición, que comenzó la misión en septiembre de 2023 en Kiribati, podría estar cerca de resolver el misterio de la desaparición de Earhart y su navegante, Fred Noonan, cuando estaban dando la vuelta al mundo en aeroplano.

Sin embargo, nada es lo que parecía. "No es así", explicó la compañía en una reciente publicación de Instagram.

"Después de once meses, la espera finalmente terminó y, desafortunadamente, nuestro objetivo no era el Electra 10E de Amelia, sólo una formación rocosa natural", dijo Deep Sea Vision. Aún así "mientras hablamos, el DSV sigue buscando", concluyeron. "La trama se complica porque todavía no se han encontrado pruebas de su desaparición".

Así fue la desaparición

Earhart, nacida en 1897 en Atchison (Estados Unidos), fue una escritora y pionera quien logró varias hazañas de aviación, como ser la primera mujer en cruzar el océano Atlántico.

El 1 de junio de 1937 se embarcó con Noonan en el Lockheed Electra y partieron de Miami en su segundo intento de circunnavegar el mundo y lograron recorrer tres tercios -unos 35.000 kilómetros- de su ruta a través de América Latina, África, India y el Sudeste Asiático hasta Lae, en Nueva Guinea, situada actualmente en Papúa Nueva Guinea.

Desde allí partieron el 2 de julio con dirección a la isla de Howland, en el medio del Pacífico, pero el avión desapareció tras cubrir unos 1.300 kilómetros.

A día de hoy, visto lo visto, el misterio continúa sin resolver en medio de numerosas teorías sobre dónde pudo extraviarse el avión o incluso si fueron apresados por soldados japoneses.