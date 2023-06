Marte en directo: la ESA realiza la primera retransmisión en tiempo real desde el planeta rojo

Marte es uno de los dos planetas vecinos de la Tierra, junto a Venus. Por tanto, es uno de los que está en el foco de la exploración espacial, centrada en descubrir su pasado (acuoso por los restos de ríosque allí hay) y si alguna vez albergó cierta forma de vida.

Pero el ser humano, a pesar de haber salido al espacio exterior, nunca ha llegado a Marte. Así que todos los datos sobre el planeta rojo que se tienen en la actualidad se han obtenido de observaciones y datos recopilados por los robots rover o las naves espaciales que han observado Marte desde su exterior.

No obstante, la transmisión de estos datos no es inmediata. De hecho, se necesitan periodos de tiempo de horas e incluso días para que las imágenes, los sonidos y otros estudios realizados in situ lleguen a una antena receptora situada en la Tierra.

Pero ahora la Agencia Espacial Europea pretende hacer una retransmisión en directo desde Marte. Hasta el momento esto solo había ocurrido en contadas ocasiones, como cuando la misión DART de la NASA se estrelló intencionadamente en el asteroide Dimorphos.

La retransmisión desde Marte tendrá lugar en la tarde del viernes 2 de junio. Comenzará a las 18.00 horas. En ese momento, las imágenes tomadas por el orbitador Mars Express, que estudia Marte, aparecerán en la pantalla de los espectadores a después de unos 18 minutos; es decir, casi en tiempo real. Este es el enlace al streaming:

¿Por qué tardan las imágenes justo 18 minutos en llegar desde Marte? El planeta rojo se sitúa a 225 millones de kilómetros de la Tierra, por lo que se necesitan 17 minutos para que la luz viaje de Marte a la Tierra en su configuración actual, y alrededor de un minuto para pasar a través de los cables y servidores en tierra.

La ESA ha querido realizar esta iniciativa para celebrar el vigésimo aniversario del Mars Express, que estudia el planeta rojo. La retransmisión durará una hora y se podrán ver nuevas imágenes aproximadamente durante 50 segundos; por lo que parecerán en tiempo real (solo tendrán el desfase de 18 minutos que tardan en llegar a la Tierra).