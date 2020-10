La inmunidad contra el coronavirus podría durar hasta 226 días

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Arizona y publicado por la revista ‘Immunity’, una de las más prestigiosas en el campo médico de la inmunología, revela que los anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 permanecen en el organismo durante varios meses. El máximo tiempo de inmunidad encontrado es de 226 días, lo que tiene importantes implicaciones sobre la reinfección y el desarrollo de una vacuna contra esta enfermedad.

El estudio se llevó a cabo investigando a 6.000 sujetos que habían dado positivo en las pruebas PCR. Su objetivo principal no era el de medir la producción de anticuerpos a través del tiempo, sino solucionar varios problemas relacionados con los falsos positivos. Sin embargo, el estudio afirma que “la inclusión de múltiples ensayos independientes mejoró la precisión de las pruebas de anticuerpos en comunidades de baja seroprevalencia y reveló diferencias en la cinética de anticuerpos según el antígeno”.

El test ELISA para la detección de anticuerpos

ELISA es una prueba serológica que se utiliza para detectar anticuerpos provocados por la infección de diferentes virus y organismos, entre ellos el Coronavirus SARS-CoV-2. A este procedimiento se le otorga una elevada sensibilidad, es decir, detecta pocos falsos negativos, y una alta especificidad, suele detectar pocos falsos positivos.

El 18% de las personas a las que se les realizó el test ELISA durante esta investigación parecía no producir anticuerpos. No obstante, el problema no estaba en el sistema inmune del paciente, sino en el test de seroprevalencia. Las pruebas realizadas por los investigadores de la Universidad de Arizona comprobaron que este tipo de prueba tiene una efectividad del 82%. Por tanto, se hacía necesario un cribado secundario para cuantificar la precisión de la seropositividad.

Los anticuerpos producidos por un organismo infectado

El organismo produce diferentes tipos de anticuerpos para luchar contra el coronavirus una vez ha sido infectado. Estos anticuerpos siguen produciéndose durante un periodo de tiempo, pero no todos lo hacen de la misma manera ni todos se producen durante el mismo periodo de tiempo.

Los investigadores de la Universidad de Arizona se centraron principalmente en la prevalencia en el tiempo de los anticuerpos RBD, S2 y N, los tres anticuerpos neutralizantes, es decir, capaces de combatir el Coronavirus. Aunque el estudio no se ha hecho a gran escala y, por lo tanto, los 6.000 sujetos que participan en la investigación no son suficientes para obtener datos totalmente concluyentes, los resultados son bastante alentadores.

Cuando una persona se infecta con el virus SARS-CoV-2, produce anticuerpos de los tres tipos de forma más o menos similar y alcanza un pico hacia el día 30. A partir de entonces esta producción comienza a bajar, pero se mantiene al menos durante los próximos seis meses, a excepción de los anticuerpos contra la región N del virus, que descienden. Este tipo de anticuerpos podría depender de la gravedad de la enfermedad y, por lo tanto, aquellos pacientes con sintomatología leve o asintómaticos serían los primeros en perderlos.

Posibilidades de segundas infecciones muy bajas

Como asegura el estudio, “las pruebas de 5882 miembros de la comunidad local revelaron solo 1 muestra con serorreactividad tanto para RBD como para S2 que carecía de anticuerpos neutralizantes”. Es decir, hay tan solo un 0,017% de posibilidades de infectarse una segunda vez por el virus SARS-CoV-2.

No obstante, hemos de entender que este estudio tiene sus limitaciones, ya que no solo la muestra, el grupo estudiado de pacientes, es muy reducido, sino que, además, solo se midieron los anticuerpos en sangre y no en la mucosa, otro origen de inmunidad humoral.