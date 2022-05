Invertir en Bitcoin atrae más a las personas egoístas y malvadas

Las criptomonedas cuentan cada vez con más inversores, sin embargo, no todas las personas tienen las mismas probabilidades de invertir dinero en ellas. En 'The Conversation' han analizado el perfil que tiene el tipo de persona que compra Bitcoins y le gusta el riesgo que conlleva poseer estos activos.

Esta encuesta anotó los rasgos de personalidad y actitudes hacia las criptomonedas de 566 personas que completaron una encuesta en Internet sobre la personalidad. De ellos, destacaron los de la "tétrada oscura", un grupo de cuatro rasgos de personalidad: el maquiavelismo, el narcisismo, la psicopatía y el sadismo.

Estas características son llamadas oscuras por sus cualidades "malvadas": "egoísmo extremo y aprovecharse de los demás sin empatía". Estas conductas también se relacionan con el riesgo.

Por qué comprar Bitcoin resulta atractivo

Según la encuesta realizada por The Conversation, la compra de criptomonedas está relacionada con el atractivo que supone. Por ejemplo, es una moneda ni emitida ni respaldada por gobiernos, como otras divisas tradicionales, lo que la hace llamativa para los compradores que no confían en las instituciones.

Asimismo, al ser una moneda inestable, invertir en ella también supone aceptar riesgos o beneficios altos. Estos factores hacen que las personas a las que les gusta apostar se sientan atraídos por el Bitcoin y otras criptomonedas.

Cómo es la personalidad de los compradores de Bitcoin

Después de analizar los resultados de la encuesta, de los 566 participantes un 26 % informó de que poseía criptomonedas y un 64 % mostró interés por invertir en ellas. Además, desde The Conversation también midieron los rasgos de la personalidad oscura de los encuestados, así como su positividad, si creían en teorías conspirativas o si tenían miedo a perderse algo, FOMO.

Los rasgos oscuros de la personalidad llevan a las personas a querer obtener altos rendimientos, más allá del deseo de generar riqueza. Así se identifica cada uno en los inversores de criptomonedas:

Rasgos maquiavélicos : las personas con estos rasgos tienden a no tener problemas con el juego; sin embargo, también suelen creer en teorías conspirativas. A ellos les gusta invertir en criptomonedas porque desconfían de los políticos y otras instituciones. Creen que una moneda desligada del sistema evita la corrupción gubernamental.

: las personas con estos rasgos tienden a no tener problemas con el juego; sin embargo, también suelen creer en teorías conspirativas. A ellos les gusta invertir en criptomonedas porque desconfían de los políticos y otras instituciones. Creen que una moneda desligada del sistema evita la corrupción gubernamental. Narcisismo o exceso de confianza y positividad. Estas personas son egocéntricas y cuentan con sentimientos de predominio sobre los demás. Los narcisistas se centran en el lado positivo de las cosas, por lo que están más dispuestos a invertir de forma arriesgada en las criptomonedas.

y positividad. Estas personas son egocéntricas y cuentan con sentimientos de predominio sobre los demás. Los narcisistas se centran en el lado positivo de las cosas, por lo que están más dispuestos a invertir de forma arriesgada en las criptomonedas. Psicópatas : estas personas son insensibles, impulsivos y antisociales. Debido a su falta de empatía e inteligencia emocional, suelen tener problemas a la hora de comprender las emociones. Su naturaleza les hace más resistentes al estrés y la ansiedad, y les gusta asumir riesgos, por lo que son propensos a las adicciones a juegos.

: estas personas son insensibles, impulsivos y antisociales. Debido a su falta de empatía e inteligencia emocional, suelen tener problemas a la hora de comprender las emociones. Su naturaleza les hace más resistentes al estrés y la ansiedad, y les gusta asumir riesgos, por lo que son propensos a las adicciones a juegos. Una persona sádica se caracteriza por disfrutar con el sufrimiento de otro. Este tipo de personas es, a veces, agresivo y cruel, como algunos trolls de Internet. En el caso de los Bitcoins, a pesar de no haber sufrimiento de otros, se destaca que los sádicos invierten en ellos por no querer perderse las posibles recompensas monetarias.

Sin embargo, esta encuesta no es vinculante, ni tiene por qué describir al 100 % de los inversores en criptomonedas. No todas las personas con Bitcoins han de presentar, necesariamente, algunos de los rasgos de la tétrada oscura, como comentan en The Conversation.

