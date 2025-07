Las imágenes más espectaculares que ha dejado la Luna de Ciervo en el mundo

La luna llena de julio, más conocida como Luna de Ciervo, ha dejado imágenes impactantes en numerosos puntos del mundo. Aunque no se trata de una superluna, puesto que no se ha visto más grande ni brillante, la luna sí ha estado completamente iluminada. Si no pudiste presenciarla aquí te dejamos algunas de las mejores fotografías:

1. La Luna de Ciervo detrás de la Torre de la Justicia en el Palacio de Topkapi en Estambul, Turquía.

Luna de Ciervo en Estambul | Getty

2. La Luna de Ciervo brilló sobre la ciudad de Mosul, Irak, creando una espectacular imagen junto a la luces de la noria.

Luna de Ciervo en Irak | Getty

3. En Ankara, Turquía, la luna llena se vio mucho más grande de lo normal y con un tono rojizo.

Luna de Ciervo en Ankara | Getty

4. La luna llena de julio se vio más grande y brillante de lo habitual en Surabaya, Indonesia.

Luna de Ciervo en Indonesia | Getty

5. En Manhattan, Nueva York, la Luna de Ciervo apareció sobre los edificios dejando unas imágenes espectaculares.

Luna de Ciervo en Nueva York | Getty

6. En Strawerry, una localidad de California, la luna llena brilló como nunca y se pudieron apreciar hasta los cráteres del satélite.

Luna de Ciervo en California | Getty

7. La Luna de Ciervo brilla sobre la Torre del Serpe, en Otranto, Italia.

Luna de Ciervo en Italia | Getty

8. En Moscú, una impresionante luna de color anaranjado y con un tamaño más grande del habitual iluminó la ciudad rusa.

Luna de Ciervo en Moscú | Getty

9. En Atenas, Grecia, la Luna de Ciervo apareció detrás del Templo de Poseidón. Sin duda, un auténtico espectáculo.

Luna de Ciervo en Atenas | Getty

10. La luna llena de julio también apareció detrás de las nubes en Kashmir, la India.