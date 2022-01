Horas de sueño y deterioro cognitivo: La ciencia estudia su relación

El correcto mantenimiento del sistema cognitivo del ser humano es muy importante debido a que es el responsable de que se pueda procesar y manejar la información, además de codificarla y almacenarla correctamente. Estos son los procesos que le permiten a una persona adaptarse a su medio social, por lo que cuanto más cuidemos nuestro sistema cognitivo más agilidad mental y más adaptación a las circunstancias obtendremos.

Pero no es ningún secreto: dormir juega un papel muy importante en nuestra salud, tanto física como mental, y una nueva investigación sobre el sueño y el deterioro cognitivo ha identificado el que, probablemente, es el período de tiempo óptimo que necesitamos dormir todos los días para mantener nuestro cerebro sano.

Un estudio realizado por diversos científicos de la Universidad de Washington en St. Louis y publicado en septiembre de 2021 para Lucey et al. en Brain, podría haber descubierto que tanto las personas que duermen en exceso como aquellas que duermen muy pocas horas, sufren un deterioro cognitivo más temprano en comparación a aquellas personas que duermen un período de tiempo moderado.

No son pocos los estudios que han relacionado los malos hábitos de sueño con el deterioro cognitivo. Pero por otro lado, también se han mostrado los mismos procesos fisiológicos para la futura enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, demostrar que estos dos aspectos tienen algo en común no es tan fácil.

Tanto los ciclos de sueño como el riesgo de sufrir Alzheimer varían a medida que nos hacemos mayores, por lo que el estudio quiso poner a prueba esta hipótesis analizando los hábitos de sueño de 100 pacientes de edad avanzada durante 4 y 6 noches.

¿Cuál es el número ideal de horas de sueño?

Incluso después de tener en cuenta la edad de los participantes, el sexo o la enfermedad de Alzheimer, los resultados revelados en el artículo publicado por Elizabeth Coulthard & Jonathan Blackman en Brain indicaron que tanto los individuos que dormían menos de 5,5 horas como los que dormían más de 7,5 horas, mostraban unos resultados cognitivos que empeoraban a lo largo del tiempo.

La duración del sueño óptima que revelaron estos datos se encuentra entre los límites que ya se esperaban. Es decir, ni menos que 5,5 horas ni más de 7,5. No obstante, y debido a la gran cantidad de variables y al reducido tamaño muestral, resulta imposible generalizar si los pacientes que mostraron un deterioro cognitivo durmiendo 8 horas o más se debe al tiempo de sueño, a procesos relacionados con el Alzheimer o a cualquier otro factor asociado con la aparición de una enfermedad.

¿Qué sucede con las personas que no han alcanzado la vejez? Según otro estudio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades publicado por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño -recogido por Premier Health-, dormir demasiado o no dormir lo suficiente aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como las de tipo coronario, diabetes, obesidad o ansiedad, en adultos de 45 años o más.

Dormir juega un papel fundamental en nuestra salud física y mental. Gozar de un buen descanso es esencial para que nuestro cuerpo pueda desempeñar las tareas necesarias al día siguiente sin problemas y para aliviar el estrés de la rutina. Cualquier problema que suframos con el sueño debe ser consultado con nuestro médico de cabecera. Es muy útil compartir con nuestro médico un diario del sueño para que este nos diagnostique.

Aclaración:

Los datos contenidos en este artículos han sido obtenidos a partir de dos publicaciones de octubre de 2021 en la revista científica Brain: El estudio 'Sleep and longitudinal cognitive performance in preclinical and early symptomatic Alzheimers disease' para Lucey et al., y el comentario científico 'Sleep and future cognitive decline', de Elizabeth Coulthard y Jonathan Blackman.

Tras la confusión inicial manifestada por los lectores en Redes Sociales, el equipo de redacción procedió a añadir matices sobre la primera versión redactada, con especial atención a los datos referentes a las características de la muestra participante, y la inclusión de los enlaces a los estudios mencionados.

Una última modificación del titular ha venido motivada por el aviso de maldita.es por la confusión que pueda general al lector la generalización de un dato, el de las horas máximas y mínimas de sueño recomendadas, que podría entenderse fuera de contexto si no se puntualiza la edad y características de los participantes en el estudio, y no se tiene en cuenta la calidad de sueño individual.

